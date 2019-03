Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom sakė, kad vyriausybė tebelaukia Bendruomenių Rūmų pirmininko Johno Bercow leidimo rengti šį balsavimą.

„Pripažįstame, kad bet koks rytoj pateiktas pasiūlymas turės atitikti (parlamento) pirmininko sprendimą, ir ta diskusija tęsiasi“, – parlamentarams sakė A. Leadsom, kuri parlamente atstovauja vyriausybei.

„Pasiūlymas bus pateiktas, kai tik bus įmanoma, akivaizdu, kad vėliau šiandien“, – ketvirtadienį sakė ji.

J. Bercow pareiškė, kad vyriausybė negali prašyti parlamentarų per tą pačią sesiją vėl balsuoti dėl to paties „Brexit“ susitarimo, jei jame nebus reikšmingų pakeitimų. Th. May „Brexit“ sutartį parlamentas anksčiau jau dukart atmetė, abu kartus – dideliu balsų skirtumu.

„Vienintelis būdas mums užtikrinti, kad išstotume geru laiku gegužės 22-ąją, yra patvirtinti išstojimo susitarimą iki kovo 29-osios 23 valandos“, – sakė A. Leadsom.

Ji pažymėjo, kad ES lyderiai „Brexit“ atidėjo iki gegužės 22-osios, „su sąlyga, kad išstojimo susitarimą šią savaitę patvirtins Bendruomenių Rūmai“.

DUP patvirtino, kad neparems „Brexit“ sutarties

Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP) patvirtino, kad neparems Theresos May suderėtos „Brexit“ sutarties, jei ji bus pateikta trečiajam balsavimui Bendruomenių rūmuose, informuoja BBC.

DUP pareiškė neparemsianti „Brexit“ sutarties, nepaisant ministrės pirmininkės pažado atsistatydinti, jei parlamentas pritars jos su ES suderėtai sutarčiai dėl išstojimo sąlygų.

Partijos teigimu, būtini pakeitimai, susiję su apsidraudžiamąja priemone „Backstop“, skirta išvengti kietos sienos tarp Šiaurės Airijos ir Airijos, nebuvo pasiekti ir partija neparems susitarimo, jei dėl jo bus balsuojama trečią kartą.

Nuo 2017-ųjų birželį vykusių išankstinių Didžiosios Britanijos parlamento rinkimų Th. May mažumos vyriausybę remia 10 DUP parlamentarų. Jų palaikymas vyriausybei itin svarbus, nes padeda priimti sprendimus parlamente.

ES tikisi netrukus pagaliau sulaukti britų atsakymo dėl „Brexit“

Europos Sąjunga sako turinti vilties, kad britų parlamentas pagaliau balsuos už „Brexit“ procesą, o ypač – kad tai padarys šią savaitę, jeigu Jungtinė Karalystė nori pasitraukti iš Bendrijos pagal abiejų šalių jau suderintą susitarimą.

JK įstatymų leidėjai trečiadienį balsavo dėl aštuonių „Brexit“ plano alternatyvų, tačiau nė viena jų nesulaukė daugumos paramos ir neleido pažymėti tolesnių kelio gairių.

Tuo metu Europos Komisijos atstovas Margaritis Schinas ketvirtadienį pareiškė, jog „praėjusį vakarą mes suskaičiavome aštuonis „ne“. Dabar mums reikia išgirsti „taip“ dėl tolesnio kelio“.

Jis priminė, jog ES lyderiai tvirtina, kad naujoji JK išstojimo iš Bendrijos data yra balandžio 12-oji, nebent ministrė pirmininkė Theresa May įtikintų britų parlamentarus pritarti jos ir Briuselio pasiektam „Brexit“ susitarimui šią savaitę.

„Dabar JK vyriausybė turi mus informuoti, kokius yra numačiusi kitus žingsnius“, – kalbėjo M. Schinas.