Jis buvo iškviestas po to, kai Kinijos konsulato teritorijoje Mančesteryje, Šiaurės Anglijoje, buvo užpultas Honkongo protestuotojas.

„Užsienio reikalų sekretorius išsiuntė šaukimą Kinijos ambasados Londone patikėtiniui, kad išreikštų... gilų susirūpinimą“ dėl šio incidento ir „pareikalautų paaiškinimo dėl konsulato darbuotojų veiksmų“, parlamentui teigė užsienio reikalų departamento pareigūnas Jesse'is Normanas.

Kinija antradienį apkaltino protestuotojus „nelegaliai patekus“ į Kinijos konsulato teritoriją Jungtinės Karalystės Mančesterio mieste.

„Rūpesčių sukėlėjai nelegaliai pateko į Kinijos generalinį konsulatą Mančesteryje, sukeldami pavojų patalpų saugumui“, – teigė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Wang Wenbinas eilinėje spaudos konferencijoje.

Jis taip pat ragino JK „nuoširdžiai vykdyti savo pareigas ir imtis veiksmingų priemonių, kad sustiprintų Kinijos ambasados ir konsulato patalpų ir personalo apsaugą“, pridūrė Wang Wenbinas.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip žilaplaukis vyriškis su kauke spardo ir nuplėšia protestuotojų transparantus, o prie konsulato vartų įvyksta grumtynės.

Sun afternoon, PRC consulate, Manchester: people from consulate exited gate to tear down satirical Xi Jinping pic, then dragged protesters inside compound & roughed them up before police arrived & separated them. No arrests reported. pic.twitter.com/XIRot7Nz88