Pirmadienį Bendruomenių Rūmai balsavo už tai, kad perimtų parlamento darbotvarkės kontrolę iš vyriausybės ir parlamentarai galėtų balsuoti dėl Th. May su Briuseliu paruošto „Brexit“ susitarimo alternatyvų.

Tačiau sveikatos apsaugos sekretorius Mattas Hancockas antradienį interviu BBC pareiškė, kad vyriausybė nenori „iš anksto įsipareigoti“ sutikti su parlamentarams priimtinu pasirinkimu, nes jis esą gali būti nerealus.

„Geriausias būdas išeiti iš šios aklavietės yra ta sutartis, dėl kurios yra susiderėta su ES ir kurią dabar galima greitai pateikti“, – kalbėjo M. Hancockas.

T. May valdžia pakibo ant plauko, kai 30 jos pačios Konservatorių partijos parlamentarų ignoravo premjerės nurodymus ir balsavo už parlamento darbotvarkės kontrolės perėmimą iš vyriausybės. Be to, trys ministrų pavaduotojai balsavo prieš vyriausybės poziciją ir atsistatydino.

Ministrė pirmininkė toliau siekia pritarimo jos pasiektam susitarimui su ES, nors Bendruomenių Rūmai jį atmetė dukart – sausio ir kovo mėnesį.

Pirmadienio iniciatyvą palaikė 329 įstatymų leidėjai, 302 balsavo „prieš“. Dabar Bendruomenių Rūmai turės galimybę balsuoti dėl įvairių pasirinkimų, pavyzdžiui, atšaukti procesą, pradėtą pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį, ir atsisakyti „Brexit“, surengti naują referendumą, pritarti „Brexit“ sutarčiai, numatančiai narystę muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje, arba išstoti iš ES be jokio susitarimo.

Pirmadienį atsistatydinęs ir iniciatyvą palaikęs verslo reikalų jaunesnysis ministras Richardas Harringtonas nurodė, kad vyriausybės dabartinė taktika panaši į „lošimą rulete iš didžios dalies žmonių šioje šalyje gyvenimo ir pragyvenimo“.

Antradienį numatytame eiliniame ministrų kabineto susitikime ministrai turėtų reikalauti, kad trečiadienio balsavime dėl kitų alternatyvų Konservatorių partijos nariams būtų leista balsuoti laisvai, atsižvelgiant į jų pačių, o ne partijos poziciją.

„Parlamento nariai turėtų siekti skubiai išspręsti susidariusią padėtį, įvertindami pasirinkimus laisvai ir nepaisydami partinės drausmės prižiūrėtojų instrukcijų. O vyriausybė turėtų priimti bet kokį įgyvendinamą sprendimą kaip savo, kad galėtų eiti toliau“, – nurodė pirmadienį atsistatydinęs užsienio reikalų sekretoriaus pavaduotojas Alistairas Burtas.

„Aš nemanau, kad vyriausybė buvo tam pasiruošusi, todėl turėjau balsuoti, kad taip įvyktų“, – kalbėjo jis.