Sporto ir pilietinės visuomenės ministrė Tracey Crouch atsistatydinimo raštą įteikė vyriausybės biudžeto projekte atidėjus planuotą maksimalaus lošimų automatų statomų sumų dydžio sumažinimą nuo 100 iki 2 svarų (2,3 euro). Vyriausybė šią priemonę planuoja nuo spalio, o ne nuo balandžio, kad Finansų ministerija turėtų laiko pasiūlyti naują lošimų mokestį, kuris galėtų kompensuoti prarastas biudžeto pajamas. T. Crouch pritarė balandžio terminui. „Labai liūdėdama atsistatydinau iš vieno geriausių darbų vyriausybėje, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė T. Crouch. – Politikai ateina ir išeina, bet principai su mumis lieka amžinai.“ Keli kiti Th. May vyriausybės nariai anksčiau atsistatydino dėl sunkių derybų su Europos Sąjunga „Brexit“ klausimais.

