Per savo savaitinį posėdį ministrų kabinetas turėjo aptarti išstojimo derybų padėtį ir planuoti galimą scenarijų, pagal kurį Britanija kitų metų kovą tiesiog „iškristų“ iš bloko be jokios sutarties. Demokratinės junionistų partijos (DUP), kuri užtikrina Th. May daugumą parlamente, deputatas Jeffrey Donaldsonas sakė: „Atrodo, kad judame (scenarijaus) be susitarimo link.“ Socialiniame tinkle „Twitter“ J. Donaldsonas dėl negalėjimo susitarti kaltino Airijos vyriausybę ir sakė, kad išstojimas be susitarimo „turės rimtų padarinių Airijos Respublikos ekonomikai“. Susiję straipsniai: „Brexit“ apklausa: 54 proc. britų yra už pasilikimą ES Dėl siūlymo peržiūrėti „Brexit“ patyrė nesėkmę „Negaliu suprasti, kodėl Airijos vyriausybė atrodo taip atkakliai siekianti šio kurso“, – sakė jis. Derybos su ES tęsiasi, bet tebėra įstrigusios dėl detalių „apsidraudžiamųjų priemonių“ mechanizmui, kuris leistų palikti atvirą sieną tarp JK Šiaurės Airijos provincijos ir ES priklausančios Airijos Respublikos, kol bus galima pasirašyti naują prekybos susitarimą. Londonas nuogąstauja, kad dėl to Britanija ne vienus metus po išstojimo bus pririšta prie ES prekybos taisyklių. Pirmadienį buvo galimo kompromiso ženklų. Telefonu kalbėdamasis su Th. May, Airijos premjeras Leo Varadkaras sakė, kad svarstys „patikrinimo mechanizmą“ apsidraudžiamosioms priemonėms. Tačiau jis taip pat atmetė idėją, pagal kurią Britanija galėtų ateityje vienašališkai pasitraukti iš susitarimo. To reikalauja Th. May „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas ir daugelis kitų euroskeptikų jos Konservatorių partijoje. Laikraštis „The Sun“ antradienį rašė, jog D. Raabas ir užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas per vyriausybės posėdį reikalaus Th. May laikytis tvirtai ir perspėja, kad bet koks Britaniją pririšantis susitarimas su ES niekada nebus patvirtintas Bendruomenių Rūmuose. Britanija siekia greitos pažangos derybose su ES. Keli šaltiniai vyriausybėje dabar užsimena norintys, kad jos baigtųsi iki lapkričio pabaigos. Vienas pareigūnas sakė, kad vyriausybės antradienio posėdyje jokių svarbių sprendimų nebus, bet Austrijos kancleris Sebastianas Kurzas, kuris su Th. May kalbėjosi pirmadienį vakare, pažymėjo, kad spaudimas nemažėja. „Šiandien May rengia labai svarbų savo (ministrų) kabineto susitikimą ir derybos visu greičiu juda į priekį“, – radijui „Oe1“ sakė S. Kurzas, kurio šalis šį pusmetį pirmininkauja ES. Jis pridūrė: „Specialus viršūnių susitikimas (Briuselyje „Brexit“ susitarimui sudaryti) įvyks iškart, kai tik bus išaiškintas ir suderėtas Airijos klausimas, ir aš tikiuosi, kad tai įvyks dabar.“

