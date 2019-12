JK vyksta pirmalaikiai visuotiniai rinkimai: apklausose – drastiškas pokytis

Visoje Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje 7 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku atsidarys per 4 tūkst. balsavimo apylinkių, įskaitant malūną, kelis barus, kirpyklą ir kulinarijos parduotuvę. Balsavimas baigsis 22 val. vietos (penktadienį 0 val. Lietuvos) laiku.

Be kita ko, visų dėmesys bus nukreiptas į žiemiškus orus, meteorologams prognozuojant žemą temperatūrą, lietų ir net sniegą, galintį paveikti rinkėjų aktyvumą per pirmus gruodį vykstančius rinkimus per beveik 100 metų.

Bus renkami 650 įstatymų leidėjų JK parlamente, kurio darbas įstrigęs nuo 2016-ųjų referendumo dėl tolesnės narystės Europos Sąjungoje, per kurį dauguma rinkėjų palaikė „Brexit“.

Premjeras Borisas Johnsonas, liepą perėmęs vyriausybės vadovo postą iš Theresos May, kuriai nepavyko Bendruomenių Rūmuose prastumti savo Briuselyje išsiderėto „Brexit“ susitarimo, tikisi išsaugoti savo vietą parlamente ir gauti daugumą.

B. Johnsono Konservatorių partijai tereikia devynių papildomų vietų, kad gautų daugumą, tokiu atveju jam pavyktų užsitikrinti parlamento paramą savo „Brexit“ sutarčiai ir išvesti šalį iš ES iki sausio pabaigos.

Pasak B. Johnsono, ketvirtadienio rinkimai bus galimybė nutraukti ilgiau kaip trejus metus besitęsiančią politinę aklavietę ir nežinomybę.

„Tiesiog įsivaizduokite, kaip nuostabu bus įsitaisyti per šias Kalėdas su kalakuto vakariene, jau priėmus sprendimą dėl „Brexit“, – sakė jis rinkėjams besibaigiant rinkimų agitacijos laikotarpiui.

Kryžkelė

Sukliudyti B. Johnsonui tikisi pagrindinė opozicinė Leiboristų partija.

Pergalės atveju 70-metis partijos lyderis Jeremy Corbynas taptų pirmuoju leiboristų premjeru nuo 2010-ųjų, kai vyriausybei baigė vadovauti Gordonas Brownas, ir vyriausiu nauju premjeru nuo 1855-ųjų.

J. Corbynas siūlo per tris mėnesius persiderėti dėl švelnesnių „skyrybų“ su Briuseliu sąlygų ir po trijų mėnesių kampanijos paklausti piliečių nuomonės referendume, kuriame taip pat turėtų būti numatytas variantas pasilikti bloke.

Išplėtus rinkimų teisę savo nuomonę tokiame referendume išsakyti galėtų milijonai ES piliečių, gyvenančių JK.

J. Corbynas pareiškė, kad JK dabar stovi kryžkelėje, o ketvirtadienio rinkimai yra „tikrai istoriniai“.

„Balsuokite už viltį. Balsuokite už realius pokyčius“, – ragino jis.

Rinkimuose dalyvauja 3 321 kandidatas, tarp kurių yra ir 18-mečių, ir 80-mečių. Jie varžosi apygardose, besidriekiančiose nuo Šetlando prie šiaurės rytinių Škotijos krantų iki Silio salų, daugiau kaip 1 200 km nutolusių nuo Kornvalio pietvakarinėje Anglijoje.

Pirmieji ženklai apie bendrus rinkimų rezultatus bus rinkėjų apklausos rezultatai, kuriuos žadama paskelbti užsidarius visoms balsavimo apylinkėms. Pirmųjų realių balsavimo rezultatų tikimasi sulaukti apie 23 val. vietos (penktadienį 1 val. Lietuvos) laiku.

B. Johnsonas skelbė savo žinutę, kad reikia įgyvendinti „Brexit“, nepaisydamas rinkėjų nuovargio nuo rinkimų – šis balsavimas britams bus jau trečias per mažiau nei penkerius metus – ir vingiuoto „Brexit“ proceso.

Tačiau pati ES tvirtina, kad užsitikrinti išsamų prekybos susitarimą iki pereinamojo laikotarpio pabaigos kitų metų gruodį yra beveik neįmanoma.

Dėl to vėl į pirmą planą iškiltų „Brexit“ be jokio susitarimo scenarijus, o versle ir JK ekonomikoje kiltų nauja nežinomybė.

J. Corbynas savo ruožtu turėjo išsklaidyti kalbas apie savo neryžtingumą dėl „Brexit“ ir tvirtinimus, kad jo partijoje esama antisemitizmo.

Taip pat būta klausimų apie jo radikalios kairuoliškos programos kainą viešojo sektoriaus investicijoms ir kai kurių sektorių nacionalizavimą.

Leiboristų lyderis pozicionavo savo partiją kaip vienintelę JK puoselėjamos valstybinės sveikatos sistemos gynėją ir tvirtino, kad B. Johnsonas po „Brexit“ nori parduoti ją „toksišku“ prekybos susitarimu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Jeremy Corbynas © PA / Scanpix

Šokiruojantys rezultatai?

Praėjusį mėnesį sociologinių tyrimų agentūros „YouGov“ atlikta apklausa žadėjo toriams patogią 68 vietų daugumą, bet antradienį šios prognozės sumažėjo iki 28 mandatų daugumos.

„Brexit“ aukštyn kojomis apvertė tradicinę politinę ištikimybę, ir ketvirtadienio rinkimų rezultatai gali šokiruoti, jei, kaip tikimasi, rinkėjai balsuos remdamiesi kandidatų pozicija dėl „Brexito“, o ne partinėmis linijomis.

Konservatoriai daug vilčių deda į vadinamąją „Raudonąją sieną“ šiaurės Anglijoje, daugiausia balsavusią už išstojimą iš ES, ir šiaurės Velsą – tradicinius kairiųjų leiboristų bastionus.

„Esama daugiau nepastovumo nei kada nors anksčiau“, - sakė „YouGov“ politinių tyrimų vadovas Chrisas Curtisas, atkreipdamas dėmesį į išaugusį nė vienos partijos tvirtai nepalaikančių rinkėjų skaičių.

„Šiuo metu labiausiai tikėtinas rezultatas yra konservatorių dauguma, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. – Vis dėlto įmanomas ir darbinės daugumos neturintis parlamentas, tačiau negalime atmesti ir daug didesnės Konservatorių daugumos.“