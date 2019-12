Per penktadienį įvykdytą teroristinį išpuolį, kurio aukomis tapo du žmonės, neliko nepastebėtas ir narvalo iltimi nešinas vyras. Filmuotoje medžiagoje matoma, kad vyras laiko ilgą smailų daiktą, kuriuo, dar prieš įsikišant policijos pareigūnus, bandė neutralizuoti teroristą.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, vyras, kuris įvardijamas kaip virtuvės šefas iš Lenkijos Luckaszas, net nesusimąstęs vietoje ginklo čiupo ant sienos „Fishmongers Hall“ salėje kabėjusią iltį ir puolė užpuoliką. Virėjas pats buvo padurtas 5 kartus, tačiau grūmėsi iki tol, kol atvykę policininkai nukovė teroristą.

Kaip pranešė "Sky News", virėjas gimtojoje lenkijoje bus pagerbtas specialiomis iškilmėmis. Skelbiama, kad vyras buvo restorano rūsyje, kuomet išgirdo riksmus iš gatvės. Supratęs, kas vyksta ir mokėdamas suteikti primąją pagalbą Luckaszas čiupo iltį nuo sienos ir puolė laukan.

Savo veiksmais jis suteikė laiko kitiems praeiviams pabėgti nuo užpuoliko. "Jis dūrė iltimi ir iškart suprato, kad kažkas ne taip. Iltis atšoko nuo jo krūtinės. Jis suprato, kad po rūbais gali būti liemenė su sprogmenimis", – sakė restorano „Fishmongers' Hall“ Toby Williamsonas.

Yes. That is a chap with a 5ft narwhal tusk, taken from Fishmongers Hall, tackling a terrorist on London Bridge pic.twitter.com/3xROM5XWAW — Sartorial Thug 🍸(Secretary of State for Bounders) (@SartorialThug) November 29, 2019

Ataką surengė už terorizmą teistas asmuo



Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas šeštadienį pažadėjo peržiūrėti šalies bausmių skyrimo sistemą, paaiškėjus, kad dviejų gyvybių pareikalavusią ataką Londone surengęs asmuo buvo anksčiau buvo nuteistas kalėti už teroristinę veiklą ir paleistas praeitais metais.

Praeiviai buvo giriami už tai, kad sutramdę užpuoliką Usmaną Khaną galbūt užkirto kelią didesnei nelaimei. Netrukus užpuoliką nukovė policija.

Vaizdo įraše matyti, kaip 28-erių U. Khaną bando sutramdyti pusantro metro ilgio narvalo iltimi mojuojantis vyras, kaip pranešama – lenkų virėjas, ją tikriausiai pasičiupęs iš salės, kur prasidėjo išpuolis, o kitas vyras purškia gesintuvu į užpuoliką.

U. Khanas buvo lygtinai paleistas iš kalėjimo pernai gruodį, atlikęs mažiau nei pusę savo 16 metų įkalinimo bausmės už terorizmą. Per savo surengtą išpuolį penktadienį jis buvo užsidėjęs sprogstamojo įrenginio muliažą.

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) šeštadienį prisiėmė atsakomybę už Londono centre įvykdytą ataką, per kurią žuvo du žmonės.

Today, a group of Londoners came together and used:

- A fire extinguisher

- A narwhal tusk

- Their bare hands

To tackle, pin down, and disarm an attacker who was killing innocent people. One of them ran through traffic + jumped a barrier to tackle him.

Heroes, all of them. pic.twitter.com/wQqpVGyC6g

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) November 30, 2019





„Asmuo, kuris įvykdė Londono ataką... buvo kovotojas iš „Islamo valstybės“ ir tai jis padarė reaguodamas į raginimus taikytis į koalicijos šalių piliečius“, – pranešė IS propagandos agentūra, paminėdama kelių šalių aljansą, kovojantį su džihadistų judėjimu.

Incidentas įvyko praėjus dvejiems metams po to, kai islamistų ekstremistai savo furgoną nukreipė į praeivius ant Londono tilto, o vėliau puolė peiliais badyti atsitiktinius praeivius netoliese esančiame Borafo turguje.

Per šį išpuolį aštuoni žmonės žuvo ir 48 buvo sužeisti. Tris užpuolikus, dėvėjusius mirtininkų bombų muliažus, nušovė policija.

Pilnai ištirti



Jungtinės Karalystės policijos kovos su terorizmu padalinio vadovas Neilas Basu pranešė, kad viename renginyje Žuvų pardavėjų gildijos rūmuose – istoriniame pastate šiaurinėje Londono tilto pusėje sostinės centre – buvo subadyti penki žmonės, o tada šalia buvę žmonės pabandė užpuoliką nuginkluoti. Trys žmonės tebėra gydomi ligoninėje.

„Manome, kad ataka prasidėjo viduje, o paskui jis paliko pastatą ir atsidūrė ant Londono tilto, kur buvo sulaikytas, susigrūmė su ginkluotais pareigūnais ir buvo nušautas“, – sakė N. Basu.

N. Basu pridūrė, kad U. Khanas buvo paleistas pagal „ilgą [lygtinio paleidimo] licencijos sąlygų sąrašą“, ir iki šiol jo laikėsi.

Šeštadienį policija apieškojo du būstus gimtajame U. Khano Stoke prie Trento, vidurio Anglijos mieste, ir Staforde vidurio Anglijoje.

Penktadienio išpuolis surengtas likus mažiau nei dviem savaitėms iki pirmalaikių visuotinių JK rinkimų, tad terorizmo problema tapo viena svarbiausių kampanijos temų.

Two Londoners, one armed with a fire extinguisher and the other with a narwhal tusk, take on a knife-wielding terrorist on London Bridge. pic.twitter.com/QtJrgei5do — Ben Stephens (@stephens_ben) November 29, 2019



B. Johnsonas pažadėjo, kad jo partijai laimėjus rinkimus bus įvesta minimali 14 metų laisvės atėmimo bausmė už sunkius terorizmo nusikaltimus, o kai kurie nuteistieji gali praleisti nelaisvėje visą gyvenimą. Jis taip pat žadėjo panaikinti lygtinio paleidimo galimybę tokiems nuteistiesiems.

„Visiškai aišku, kad negalime tęsti su žlugusiomis praeities priemonėmis“, – tvirtino B. Johnsonas, nuo 2010-ųjų valdžioje esančios Konservatorių partijos lyderiu tapęs šių metų liepą.

JK premjeras šeštadienį taip pat kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris „išreiškė užuojautą“ dėl atakos, pranešė Baltieji rūmai.

Tačiau Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas, regis, abejojo, kad atakos akivaizdoje toriams pavyks susitvarkyti su JK lygtinio paleidimo ir platesne teisingumo sistema.

„Turime pilnai ištirti, kaip veikia visi baudžiamojo teisingumo sistemos aspektai“, – tvirtino J. Corbynas, pavadinęs ant Londono tilto įvykusį incidentą „visiška katastrofa“.

Žmogiška dvasia



Kaip praneša žiniasklaida, pirmąja atakos auka tapo Jackas Merrittas, Kembridžo universiteto kriminologijos instituto kursų koordinatorius.

Žuvų pardavėjų gildijos rūmuose penktadienį vyko šio instituto organizuotas kalinių reabilitacijos renginys, kuriame dalyvavo ir U. Khanas, kuris, kaip pranešama, buvo ginkluotas dviem peiliais ir turėjo netikrą mirtininko liemenę.

Įvykio liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose, paskelbtuose socialiniuose tinkluose, matyti grupė žmonių, mėginančių sutramdyti ant žemės parblokštą įtariamąjį prieš atvykstant policijai.

Tarp jų, pranešama, buvo vienas už nužudymą nuteistas vyras, trumpam paleistas iš kalėjimo, ir kitų buvusių kalinių, taip pat dalyvavusių minėtame renginyje.

Viename vaizdo įraše matyti, kaip kostiumuotas vyras, britų transporto policijos pareigūnas, nuneša tolyn nuo grupės didelį peilį.

Sostinės policijos vadovė Cressida Dick, šeštadienį aplankiusi incidento vietą, sakė, kad „pamatę blogiausią žmogaus elgesį, matėme ir geriausią žmogišką bei Londono dvasią“.

Lygtinai paleistas



2012 metais U. Khanas, gyvenęs Stoke prie Trento, buvo pasiųstas už grotų kartu su aštuoniais kitais asmenimis, priklausiusiais teroristinei kuopelei, įkvėptai ekstremistų tinklo „al Qaeda“. Šie asmenys planavo įvykdyti sprogdinimų, o vienas iš galimų taikinių buvo Londono vertybinių popierių birža.

U. Khanas buvo nuteistas kalėti mažiausiai aštuonerius metus, taip pat pripažintas kaltu dėl kitų veikų, įskaitant pastangas užsitikrinti „teroristinį apmokymą“ Pakistane.

Tačiau 2013-ųjų balandį Apeliacinis teismas panaikino jam skirtą bausmę, ir jam buvo skirta nauja, 21 metų laisvės atėmimo bausmė, susidedanti iš 16 metų nelaisvėje ir penkerių metų lygtinio paleidimo sąlygomis.

Tokį nuosprendį gaunantys kaliniai paprastai paleidžiami atlikę pusę savo bausmės, o areštinėje iki teismo praleistas laikas neretai būna į ją įskaičiuojamas.

Lygtinio paleidimo valdyba tvirtina esanti nesusijusi su U. Khano paleidimu; veikiausiai tai įvyko automatiškai, laikantis šalies įstatymų.

B. Johnsonas sako, kad kitų anksčiau paleistų nuteistų teroristų bylos privalo būti skubiai peržiūrėtos.

Kaip pranešama, Teisingumo ministerija jau ėmėsi peržiūrėti visų už terorizmą nuteistų asmenų, kurie buvo lygtinai paleisti iš įkalinimo įstaigų, bylas. Manoma, kad tokių žmonių yra apie 70.