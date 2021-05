JK ruošiasi atidžiai stebimiems vietos valdžios rinkimams

Dauguma šių balsavimų turėjo įvykti dar prieš metus, tačiau jie buvo atidėti dėl pandemijos. Rinkimų apylinkės atsidarys ketvirtadienį 7 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku, o rezultatus planuojama skelbti nuo penktadienio.

Škotija

Nepriklausomybės šalininkų stovykla prieš rinkimus įsivėlė į vidaus kovas, o apklausos rodo, kad Škotijos valdančioji nacionalinė partija (SNP) su pirmąja ministre Nicola Sturgeon (Nikola Sterdžen) priešakyje gali ir nelaimėti 65 vietų škotų parlamente Edinburge, reikalingų norint užsitikrinti absoliučią daugumą.

Tačiau SNP gali tikėtis paramos iš žaliųjų ir galbūt iš atsiskyrusios partijos „Alba“, kuriais vadovauja Alexas Salmondas – buvęs N. Sturgeon politinis mentorius, vėliau tapęs jos oponentu.

Pasak N. Sturgeon, jei dauguma naujajame parlamente pasisakys už nepriklausomybę, britų ministras pirmininkas Borisas Johnsonas neturės jokio „moralinio pagrindo“ užkirsti kelią antram referendumui po SNP nesėkmingo plebiscito 2014 metais.

Pirmosios ministrės teigimu, naujas referendumas reikalingas, nes po „Brexito“ padėtis šalyje iš esmės pasikeitė.

Tačiau, net jei nepriklausomybės šalininkų stovykla, kaip rodo rinkimų matematika, išliks valdžioje, apklausos liudija apie vis mažėjančią visuomenės pritarimą Škotijos atsiskyrimo idėjai, o B. Johnsonas laikosi tvirtos pozicijos, jog 2014 metų referendumas buvo „sykį per kartos gyvenimą pasitaikantis“ balsavimas.

Išbandymas B. Johnsonui

Artėjantis balsavimas taps pirmuoju rinkimų išbandymu B. Johnsonui dvikovoje su Keiru Starmeriu, pernai išrinktu pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos vadovu.

B. Johnsoną pastarosiomis savaitėmis persekioja skandalai – be kita ko, dėl jo buto Dauningo gatvėje brangaus remonto. Premjeras taip pat sulaukia nepatogių klausimų apie jo atsaką į pandemiją.

Britanija, kur koronavirusas lig šiol pasiglemžė daugiau kaip 127 tūkst. gyvybių, yra viena labiausiai paveiktų pasaulio šalių pagal COVID-19 aukų skaičių. Tačiau, remiantis apklausomis, B. Johnsonas lieka populiarus – daugiausia dėl sėkmingos masinio vakcinavimo programos.

Be to, jis gali pasigirti „įvykdęs „Brexitą“, kuomet išvedė JK iš Europos Sąjungos po kelerius metus trukusio politinio paralyžiaus, nors pastaruoju metu pradeda aiškėti Britanijos išstojimo kaina, pasireiškianti per prekybos abipus Lamanšo sutrikimus.

Hartlepulas

Be vietos valdžios rinkimų, Anglijos šiaurės rytiniame Hartlepulo mieste bus renkamas ir naujas parlamento Londone narys, dėl kaltinimų seksualiniu priekabiavimu atsistatydinus vienam iš leiboristų įstatymų leidėjų.

Be kita ko, netekti darbo rizikuoja mieste įsikūrusios gamyklos „Liberty Steel“ 250 darbuotojų, žlugus finansų įmonei „Greensill“. Jos bankrotas sukėlė skandalą, įvėlusį ir buvusį britų premjerą Davidą Cameroną.

Išsaugoti pozicijas Hartlepule K. Starmeriui yra gyvybiškai svarbu, toriams laimėjus virtinę mandatų leiboristų vadinamajame „Raudonosios sienos“ bastione Anglijoje per pastaruosius visuotinius rinkimus, vykusius 2019 metų gruodį, kai svarbiausias klausimas buvo „Brexitas“.

Jei konservatoriai iškovos netikėtą pergalę, B. Johnsono garsūs pareiškimai, kad rinkėjams nerūpi „Vestminsterio burbulo“ istorijos, bus pateisinti, o K. Starmerio lyderyste bus dar labiau suabejota.

Londonas

Prognozuojama, kad ketvirtadienį antrai kadencijai bus perrinktas leiboristas Sadiqas Khanas , prieš penkerius metus pakeitęs B. Johnsoną Londono mero poste ir tapęs Britanijos žinomiausiu politiku musulmonu.

Pagrindinis S. Khano oponentas yra konservatorius Shaunas Bailey (Šonas Beilis), kurio šeima kilusi iš Jamaikos ir kuris, jei bus išrinktas, taptų vienu žymiausių Europos juodaodžių politikų.

Regionų merai

Merai bus renkami ir septyniuose Anglijos regionuose, įskaitant Vakarų Midlandsą, kurį sudaro JK antras pagal dydį miestas Birmingamas, Didysis Mančesteris ir konurbacija aplink Liverpulį.

Rezultatai bus atidžiai stebimi, siekiant sužinoti, ar leiboristams pavyks perimti vietų iš konservatorių, taip pat, ar B. Johnsono partijai pavyks pakartoti savo sėkmingas kampanijas 2019 metais ir prieš ankstesnius vietos valdžios rinkimus, vykusius po 2016 metų referendumo dėl „Brexito“.

Pabėgėlė iš Šiaurės Korėjos

Jihyun Park yra unikali vienu požiūriu: jokiam kitam kandidatui neteko bėgti nuo didžiulių sunkumų Šiaurės Korėjos belaisvių stovykloje.

Ši prieglobstį Britanijoje prieš 13 metų radusi konservatorių delegatė siekia tapti netoli Mančesterio esančio Anglijos šiaurės vakarinio Berio miesto tarybos nare.

„JK žmonės priėmė mane šioje žemėje ir pagaliau radau savo laisvę. Noriu atsilyginti“, – vasarį sakė ji naujienų agentūrai AFP.