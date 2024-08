JK premjeras: naujasis biudžetas bus „skausmingas“

K. Starmerio partija per rinkimų kampaniją visad tikino, kad nekels mokesčių „darbininkų klasei“. Dėl to pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų ar PVM didinimas mažai tikėtinas. Vietoj to Didžiojoje Britanijoje spėliojama apie didesnius pelno mokesčius. Tačiau ateityje šalies problemos negalės būti sprendžiamos tik per mokestines pajamas, sakė K. Starmeris. Prioritetas esą yra skatinti ekonomikos augimą.