Tuo tarpu vyriausybė po sekmadienio išpuolio, dėl kurio atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS), pažadėjo didžiulių pokyčių sistemoje, atsakingoje už į laisvę paleistus asmenis, kalėjusius už teroristinę veiklą.

20-metis Sudeshas Ammanas, išpuolio metu dėvėjęs netikrą mirtininko diržą, buvo nušautas vienoje judrioje pietų Londono gatvėje apie 14 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku.

IS propagandos agentūra savo žinutėje, išplatintoje per susirašinėjimo platformą „Telegram“, nurodė, kad „IS kovotojas... įvykdė šią ataką, atsiliepęs į raginimą smogti piliečiams“ iš šalių, priklausančių su IS kovojančiai koalicijai.

Neseniai S. Ammanas buvo anksčiau laiko paleistas iš kalėjimo, kur atliko bausmę už islamistinius teroro nusikaltimus: teroristinių dokumentų laikymą ir platinimą.

Kovos su terorizmu pareigūnai vykdo kratas vienu adresu Pietų Londone ir kitu adresu Bišops Storforde į šiaurę nuo sostinės, netoli Londono Stanstedo oro uosto.

S. Ammanas buvo areštuotas Londone 2018 metų gegužę, įtarus jį teroristinės atakos planavimu. Jis 2018-ųjų gruodį dėl 13 kaltinimų buvo nuteistas kalėti trejus metus ir keturis mėnesius.

Policijai vykdant „aktyvią kontrteroristinę stebėjimo operaciją“, ginkluoti pareigūnai po jo paleidimo jį sekė.

Šokas



S. Ammanas buvo apsigyvenęs netoliese esančiuose svečių namuose neseniai paleistiems kaliniams, skelbė britų žiniasklaida.

Jis pavogė peilį iš pigių prekių parduotuvės ir užpuolė moterį, o paskui – toliau gatvėje sutiktą vyrą ir galiausiai buvo nušautas.

Liudininkų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip jis raičiojasi ant šaligatvio prie vienos vaistinės, policininkams civiliais drabužiais laikant į jį nukreiptus ginklus ir raginant praeivius pasitraukti.

S. Ammanas buvo su tamsia liemene ir sidabro spalvos skardinėmis prie kūno.

„Dar neatsigavau nuo šoko, – sakė Karkeris Tahiras, dirbantis kirpykloje toje gatvėje. – Jis bėgo ir buvo nušautas. Policija jam nuolat kartojo: „Nejudėk.“ Jis buvo gyvas, ant žemės, kelias minutes. Mačiau, kaip jis judino galvą.“

Pasak K. Tahiro, policija pasakė jam ir jo klientams išeiti pro galines duris tam atvejui, jei sprogtų S. Ammano liemenė.

Du žmonės ligoninėje



Pirmadienį įvykio vietoje Londono Stretamo rajone vis dar buvo policijos užtvaros.

Ekspertai apsauginiais kostiumais ir pareigūnai tamsiomis uniformomis dirbo prie vaistinės, kur buvo nušautas A. Ammanas.

Sužalotas penktą dešimtį einantis vyras gydomas ligoninėje, bet jo gyvybei pavojus negresia. Sužeista šeštą dešimtį metų einanti moteris jau išrašyta iš ligoninės, nurodė policija.

Nesunkių sužeidimų patyrė dar viena, dvidešimt kelerių moteris, bet ją sužeidė po šūvių dužusio stiklo šukės. Ji toliau gydoma ligoninėje.