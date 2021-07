JK per parą nustatyta beveik 50 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Užsikrėtimo atvejų paros prieaugis yra didžiausias nuo sausio 15 d., kai šalį buvo apėmusi nauja pandemijos banga.

Be to, ketvirtadienį buvo pranešta, kad per parą mirė 63 žmonės, kuriems buvo diagnozuotas Covid-19. Šis skaičius – didžiausias nuo kovo 26 d.

Naujų koronaviruso atvejų skaičiaus didėjimas siejamas su delta atmainos plitimu. Ji yra labiau užkrečiama ir jau tapo dominuojančia šalyje.

Bet valdžia neketina atsisakyti sprendimo liepos 19 d. panaikinti visus dėl koronaviruso pandemijos įvestus apribojimus. Vyriausybė teigia, kad sėkminga vakcinacija leido nutraukti tiesioginį ryšį tarp užsikrėtimo atvejų ir hospitalizacijų skaičiaus didėjimo ir kad perpildytų ligoninių rizikos nėra.

Iki šiol Jungtinėje Karalystėje bent vieną vakcinos dozę jau gavo 46,1 mln. žmonių, arba 87,5 proc. suaugusių šalies gyventojų. Dviem dozėmis paskiepyti 35,3 mln. žmonių, arba 67,4 proc. suaugusių Didžiosios Britanijos gyventojų.