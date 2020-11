JK per parą mirė 598 COVID-19 pacientai – daugiausiai nuo gegužės

Nuo pandemijos pradžios kiekvieną dieną skelbiami epidemijos aukų skaičiai antradieniais visuomet būdavo didesni negu septynių dienų paros vidurkis, nes į šios dienos statistiką pakliūva mirusieji, kurių nespėta užregistruoti savaitgalį.

Bendras oficialus COVID-19 pandemijos aukų skaičius Britanijoje išaugo iki 52 745 ir yra didžiausias Europoje. Manoma, kad tikrasis skaičius yra dar didesnis, nes į statistiką įtraukiami tik žmonės, mirę ne vėliau kaip po 28 dienų po koronaviruso infekcijos patvirtinimo, taip pat neįtraukiami asmenys, kuriems testai nebuvo atlikti.

Vyriausybė taip pat nurodė, kad per parą COVID-19 buvo nustatyta dar 20 051 žmogui. Šis per parą registruojamų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius yra mažiausias per pastarąsias dvi savaites ir penktą dieną iš eilės tęsė mažėjimo tendenciją.

Pastarosiomis dienomis buvo ženklų, kad Jungtinėje Karalystėje taikomi suvaržymai, ypač dabartinis griežtas karantinas Anglijoje, padeda slopinti viruso plitimą.