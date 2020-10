JK patvirtintas 24 701 naujas COVID-19 atvejis, atšaukiamos pirmosios onkologinės operacijos

Kaip skelbia agentūra „Reuters“, per pastarąsias 24 valandas dėl su virusu susijusių priežasčių šalyje mirė 310 žmonių, jiems COVID-19 liga diagnozuota per pastarąsias 28 dienas.

Per pastarąją parą patvirtintų infekcijų skaičius didesnis nei ankstesnę parą, kai nustatyti 22 885 užsikrėtimo atvejai, tačiau fiksuojamas mažesnis aukų skaičius, antradienį mirus 367 pacientams.

Atšaukiamos pirmosios onkologinės operacijos

Ypač smarkiai koronaviruso pandemijos paveiktame Didžiosios Britanijos Notingamo mieste atšaukiamos pirmosios onkologinės operacijos. Pandemijos patiriamas spaudimas reanimacijos skyriams pernelyg didelis, trečiadienį pranešė sveikatos tarnyba. Kartu ji pridūrė, kad daugėja koronavirusu užsikrėtusių ligoninių darbuotojų ir pacientų.

Notingame ir apylinkėse penktadienį, anot britų žiniasklaidos, bus smarkiai sugriežtinti kontaktų ribojimai. Visa Notingamšyro grafystė tada bus priskirta aukščiausiai pavojaus zonai. Skirtingų namų ūkių nariai, pavyzdžiui, nebegalės susitikti namuose. Pastaruoju metu 100 000 gyventojų tenkantis naujų infekcijų per septynias dienas rodiklis čia siekė 347.

Specialistai būgštauja, kad per antrąją pandemijos bangą Didžiojoje Britanijoje gali mirti dar daugiau žmonių nei per pirmąją. Šalyje mirčių jau yra per 61 000.