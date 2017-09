Pirmadienį paskelbtame dokumente nurodoma, kad vyriausybė ragina su ES sudaryti „išsamią naują saugumo, teisėsaugos ir baudžiamojo teisingumo partnerystę“. Toks susitarimas Britanijai leistų likti ES policijos tarnybos Europolo nare ir toliau naudotis Europos arešto orderio sistema, kuri palengvina įtariamųjų išdavimą. „Bendradarbiavimas tarp valstybių yra itin svarbus, jeigu norime, kad mūsų piliečiai būtų saugūs, o nusikaltėliai nuteisti“, – kalbėdamas apie pasiūlymą sakė „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas. Britanija skelbia su įvairiais „Brexit“ klausimais susijusius dokumentus, siekdama pašalinti kliūtis derybose su ES.

