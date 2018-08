„Bet aišku, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas sudaro problemų. Su susitarimu ar be jo, problemų bus. Todėl visi, ypač ekonominių operacijų vykdytojai, turi pasiruošti „Brexit“, – per spaudos konferenciją Briuselyje sakė EK atstovas. Jis pranešė, kad dėl to Europos Komisija paskelbė daugiau nei 70 informacinių leidinių įvairiems ekonomikos sektoriams, kad visos įmonės galėtų pasiruošti „Brexit“ padariniams. EK taip pat yra atsakinga už atitinkamas Europos Vadovų Tarybos nuorodas. „Ruošiamės visuose lygmenyse ir pasiruošime visoms hipotezėms, visoms galimybėms“, – paaiškino A. Wintersteinas. Jis pridūrė, kad derybų dėl susitarimo tikslas yra sumažinti neigiamas „Brexit“ pasekmes. Nuo pirmos derybų dienos Europos Komisija siekia tvarkingo Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES. Pasiekus tokį susitarimą „bus geriau apsaugotos Jungtinės Karalystės piliečių ES ir Bendrijos piliečių Jungtinėje Karalystėje teisės“, pabrėžė EK atstovas. Todėl Europos Sąjunga siekia susitarimo, nors ir ruošiasi bet kokiam scenarijui, pridūrė jis.

