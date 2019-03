Sutartis buvo atmesta Bendruomenių Rūmuose 391 balsu prieš 242.

Šis žingsnis veda Jungtinę Karalystę į didesnį netikrumą, liekant vis mažiau laiko iki planuojamo šalies pasitraukimo iš Bendrijos kovo 29 dieną.

Papildyta 22.01 val.

Britanijos parlamento sprendimas didina „Brexit“ be susitarimo riziką, sako ES

Didžiosios Britanijos parlamento sprendimas atmesti vyriausybės suderėtą „Brexit“ sutartį „reikšmingai“ didina riziką, kad šalis turės išstoti iš Europos Sąjungos neturėdama jokio susitarimo, antradienį perspėjo Bendrija.

Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko atstovas sakė, kad jis apgailestauja dėl antradienį vakare įvykusio balsavimo rezultato, bet perspėjo, kad Briuselis laikosi požiūrio, jog „sunku įžvelgti, ką daugiau galime padaryti“.

„ES padarė viską, kaą galėjo, kad padėtų prastumti Išstojimo sutartį. Iš šios aklavietės galima išeiti tik Jungtinėje Karalystėje. Mūsų pasiruošimai (scenarijui) „be sutarties“ dabar yra svarbesni negu kada nors anksčiau“, – sakoma M. Barnier „Twitter“ žinutėje.

Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio atstovė savo ruožtu sakė, kad Bendrijos narės svarstytų „argumentuotą“ Britanijos sprendimą atidėti išstojimą.

„Jeigu būtų argumentuotas JK prašymas pratęsti („Brexit“ proceso laiką), ES27 būtų pasiruošusios tai svarstyti ir vienbalsiai nuspręsti“, – nurodė ji.

Didėja tikimybė, kad abipus Lamanšo sąsiaurio gali kilti ekonomikos chaosas, jeigu Britanija nutrauks 46 metus gyvavusius ryšius su savo didžiausia prekybos partnere be jokio pereinamojo laikotarpio ir neturint jokio susitarimo dėl išstojimo sąlygų.

Užkimusi Th. May prieš balsavimą ragino įstatymų leidėjus išvengti „ekonominio šoko“, kurį sukeltų išstojimas be jokio susitarimo.

Ji taip pat perspėjo euroskeptikus, kurių daugelis visą savo politinę karjerą agitavo už pasitraukimą iš ES, jog atmetus „Brexit“ sutartį gali žlugti visas šis procesas.

Th. May žadėjo leisti parlamentarams trečiadienį balsuoti dėl galimybės išstoti be jokio susitarimo. Jeigu tokia galimybė būtų atmesta, ketvirtadienį būtų sprendžiama, ar reikia kreiptis į ES atidėti išstojimo datą.

Britanijos parlamentas antrąkart nepritarė „Brexit“ susitarimui AFP / Scanpix

„Jeigu šis siūlymas šį vakarą nebūtų priimtas, jeigu sutartis nebus priimta, tuomet „Brexit“ gali būti prarastas“, – įspėjo premjerė.

Tačiau euroskeptikai įsitikinę, kad jos suderėta sutartis yra tokia bloga, kad verta rizikuoti išstoti neturint jokio plano.

„Dabar privalome rinktis, regis, sudėtingesnį kelią, bet galiausiai išsaugosiantį mūsų savigarbą“, – sakė buvęs užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), laikomas tikėtinu Th. May įpėdiniu, jeigu premjerė nuspręstų atsistatydinti.

„Tai yra, išstoti kovo 29 dieną, kaip to reikalauja įstatymas, ir vėl tapti nepriklausoma šalimi, kuris gali pati priimti sprendimus“, – pridūrė jis.

May: nepriėmus susitarimo, „Brexit“ gali neįvykti

Didžiosios Britanijos premjerė Th. May antradienį perspėjo britų parlamentarus, kad jei per šįvakar vyksiantį balsavimą nebus pritarta jos susitarimui su Briuseliu dėl „Brexit“, šalis gali ir nebeišstoti iš Europos Sąjungos.

„Jei per šio vakaro balsavimą jam nebus pritarta, jei susitarimui nebus pritarta, galime netekti „Brexit“, – pareiškė premjerė Bendruomenių Rūmuose.

„Dabar laikas susivienyti, paremti šią pagerintą „Brexit“ sutartį ir įvykdyti Britanijos žmonių nurodymą“, – sakė Th. May.

„Pasirinkimas aiškus: arba ši sutartis, arba „Brexit“ apskritai gali neįvykti. Veskime JK išstojimą prie tvarkingos pabaigos“, – žurnalistams sakė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris.

Rizika, kad Didžioji Britanija išliks teisiškai susaistyta su Europos Sąjungos prekybos taisyklėmis net ir išstojusi iš bloko, „išlieka nepakitusi“, antradienį pareiškė Jungtinės Karalystės vyriausybės vyriausiasis teisinis patarėjas.

Generalinis prokuroras Geoffrey Coxas pažymėjo, kad paskutinę minutę sudaryti susitarimai „mažina riziką“, kad Britanija „neribotą laiką ir ne savo noru“ turės laikytis vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės, turinčios užtikrinti, kad po „Brexit“ siena tarp Airijos Respublikos ir JK Šiaurės Airijos provincijos išliktų atvira.

Vis dėlto „lieka nepakitusi teisinė rizika“, kad Britanija neturės teisinių priemonių atsisakyti šios priemonės be ES pritarimo. Torių skeptikai teigė prieš baslavimą atsižvelgsią į teisines įžvalgas.

Pagrindinė euroskeptikų grupė ragina atmesti susitarimą

Grupė „Brexit“ remiančių britų parlamentarų, kurių kolegos paprašė išstudijuoti Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos „skyrybų“ susitarimo pakeitimus, rekomendavo parlamentui per antradienio balsavimą jį atmesti.

„Atsižvelgdami į savo ir kitų teisinę analizę nerekomenduojame šiandien priimti vyriausybės pasiūlymo“, – grupės vardu pareiškė konservatorių parlamentaras Billas Cashas.

Šioje grupėje yra vienas teisininkas, šeši konservatorių parlamentarai ir Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) pirmininko pavaduotojas Nigelas Doddsas.

Be 10 DUP parlamentarų paramos „Brexit“ susitarimas tikriausiai nebus priimtas per Bendruomenių Rūmų balsavimą antradienį vakare.

Theresa May ruošia atsarginius planus

Jeigu susitarimas antradienį iš tiesų bus atmestas, Th. May jau yra parengusi grafiką, kas bus toliau.

Dieną po balsavimo parlamento nariai nuspręs, ar yra pasirengę išstoti kovo 29 dieną be susitarimo; tai – šiuo metu teisiškai standartinis variantas pagal Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės teisę. Tačiau Bendruomenių Rūmai sausio 29 dieną surengė simbolinį balsavimą ir atmetė išstojimo be susitarimo galimybę. Ir, bent jau viešumoje, nuomonių balansas nepasikeitė.

Jeigu išstojimas kovo 29 dieną be susitarimo bus atmestas, tuomet kitą dieną parlamento nariai balsuos dėl to, ar siųsti Th. May į Briuselį prašyti pratęsti 50-ojo straipsnio taikymą. Tai bus vienintelis teisinis būdas, nebent 50-ojo straipsnio taikymas (ir iš esmės „Brexit“) būtų atšauktas, siekiant išvengti išstojimo be susitarimo. Th. May yra sakiusi, kad nenumato pratęsimo daugiau nei iki birželio, rašo „Politico“.

Manoma, kad būtent pratęstu laikotarpiu Th. May galutinai praras įvykių kontrolę, „Kokia, po velnių, yra to pratęsimo prasmė? Ji neturi jokio plano, ir mes tai žinome“, – sakė vienas buvęs britų vyriausybės narys.

Ant stalo liks trys variantai: išstojimas be susitarimo po pratęsimo, daugumos Bendruomenių Rūmuose užsitikrinimas alternatyviam susitarimui arba antro referendumo rengimas. Kalbant apie susitarimą, kuris sulauktų daugumos palaikymo, vienu iš esminių klausimų būtų muitų sąjunga su Europos Sąjunga. Leiboristai jai pritaria, kaip ir nedidelė dalis Konservatorių partijos eilinių narių. Praėjusį trečiadienį Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas susitiko su grupe nepriklausomų parlamento narių bei keliais konservatoriais, kurie remia vadinamąjį variantą „bendroji rinka 2“, pagal kurį Jungtinė Karalystė išliktų muitų sąjungoje ir būtų glaudžiai susijusi su bendrąja rinka. Tokiu atveju JK ir toliau turėtų laikytis Briuselio taisyklių ir rekomendacijų prekybos srityje, tačiau neturėtų savo narių Europos Parlamente ir netektų balso šių taisyklių kūrimo procese.

Susitikime dalyvavęs leiboristas parlamentaras Stephenas Kinnockas sakė, kad buvo surengtas „labai konstruktyvus pokalbis“ su leiboristų lyderiu, ir trečiadienio vakarą Lordų Rūmai 207 balsais už ir 141 prieš nubalsavo už svarbaus Jungtinės Karalystės įstatymo pataisą, kuria reikalaujama muitų sąjungos su ES. Ši pataisa reiškia, kad parlamento nariai turės balsuoti dėl pozicijos muitų sąjungos atžvilgiu, kai Prekybos įstatymas vėliau šį mėnesį sugrįš į Bendruomenių Rūmus.

Kalbant apie antrą referendumą, praėjusį mėnesį leiboristų priimtas sprendimas jam pritarti yra be galo svarbus. Tiesa, tai, kaip jų politika siesis su Bendruomenių Rūmų strategija, išlieka neaišku. Vienas aukšto rango partijos narys sakė, kad partija neseniai kalbėjosi su leiboristais parlamento nariais Peteriu Kyle'u ir Philu Wilsonu apie pataisos, kuria būtų reikalaujama antrojo referendumo, formuluotės. Dėl tokios pataisos būtų balsuojama tuo pat metu, kaip ir dėl Th. May susitarimo.

Visgi mažai tikėtina, kad tokiai pataisai šiuo metu pritars dauguma: visos opozicinės partijos dabar pasisako už antrąjį referendumą, tačiau tam pritaria tik nedidelė dalis konservatorių. Be to, kai kurie leiboristų nariai taip pat gali pasipriešinti tokiam pasiūlymui.

Tačiau sprendžiant klausimą dėl „Brexit“ atidėjimo, toks pasiūlymas gali tapti sutelkimo tašku. Išstojimo be susitarimo galimybė išlieka ir birželį ar liepą, ir aukšto rango Jungtinės Karalystės pareigūnai sakė, kad Europos Sąjunga iki šiol neparodė noro atidėlioti „Brexit“ po šio laiko, nebent šalis suteiks labai gerą priežastį, pavyzdžiui, imsis organizuoti antrą referendumą.

Anot minėto leiboristų pareigūno, partijos ruošiama pataisa veikiausiai bus panaši į tą, kuri buvo pateikta sausio pabaigoje, kuomet leiboristai siūlė rengti „viešą balsavimą dėl susitarimo arba siūlymo, kuris sulaukė daugumos palaikymo Bendruomenių Rūmuose“. Tarp galimų variantų rengiant tokį balsavimą būtų ir galimybė Jungtinei Karalystei likti Europos Sąjungos nare.

Tokiu būdu išlieka galimybė, kad gali susiformuoti dauguma, pasisakanti už susitarimą dėl muitų sąjungos, kuri vėliau galėtų surengti antrą referendumą dėl ES narystės.

Kaip ten bebūtų, viskas Jungtinėje Karalystėje bus rankose tų, kurie sugebės Bendruomenių Rūmuose užsitikrinti daugumą savo planui. Britų premjerė Th. May vargiai galėtų prisijungti prie tokios grupės, nebent ji padarys tai, ko yra pažadėjusi nedaryti: arba pritarti muitų sąjungai, arba pritarti antram referendumui.