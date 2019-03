Viena pagrindinių priežasčių, kodėl Theresos May susitarimas pernai buvo atmestas triuškinančia persvara buvo Šiaurės Airijos apsidraudžiamasis mechanizmas, kuris nurodo, kad nepavykus susitarti dėl bendrų taisyklių Šiaurės Airija liktų ES muitų sąjungoje ir bendroje rinkoje tam, kad būtų išvengta fizinės sienos tarp Airijos ir šiaurės Airijos atsiradimo.

Tačiau kritikų teigimu, jei nepavyktų rasti bendro sprendimo varianto, Šiaurės Airija šiame mechanizme galėtų likti visam laikui ir taip būti atskirta nuo likusios Jungtinės Karalystės. Tam nepritaria apie 100 konservatorių ir visa Šiaurės Airijos junionistų partija.

Th. May pirmadienį paskelbė užsitikrinusi „teisiškai įpareigojančių“ Europos Sąjungos garantijų, turinčių padėti prastumti „Brexit“ sutartį Jungtinės Karalystės parlamente ir išvengti chaotiško išstojimo.

Tačiau jokių esminių garantijų ar pakeitimų bendrame susitarime nebuvo. Pasirašytas „bendras, teisiškai įpareigojantis instrumentas“, kurį JK galėtų pasitelkti norėdama palikti apsidraudžiamąjį mechanizmą. Tai taptų formaliu teisiniu ginču tarp JK ir ES. Šis sutarimas nesuteikia JK galimybės vienašališkai pasitraukti iš apsidraudžiančiojo mechanizmo, o teisinio ginčo baigtis lieka neaiški.

Todėl neaišku, ar premjerei to užteks norint įtikinti savo partijos skeptikus ir koalicijos partnerius iš Belfasto. Pirmąjį balsavimą Th. May pralaimėjo 230 balsų persvara, tai buvo didžiausias vyriausybės galvos pralaimėjimas per visą modernią britų parlamento istoriją.

May: nepriėmus susitarimo, „Brexit“ gali neįvykti

Didžiosios Britanijos premjerė Thh. May antradienį perspėjo britų parlamentarus, kad jei per šįvakar vyksiantį balsavimą nebus pritarta jos susitarimui su Briuseliu dėl „Brexit“, šalis gali ir nebeišstoti iš Europos Sąjungos.

„Jei per šio vakaro balsavimą jam nebus pritarta, jei susitarimui nebus pritarta, galime netekti „Brexit“, – pareiškė premjerė Bendruomenių Rūmuose.

„Dabar laikas susivienyti, paremti šią pagerintą „Brexit“ sutartį ir įvykdyti Britanijos žmonių nurodymą“, – sakė Th. May.

„Pasirinkimas aiškus: arba ši sutartis, arba „Brexit“ apskritai gali neįvykti. Veskime JK išstojimą prie tvarkingos pabaigos“, – žurnalistams sakė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris.

Rizika, kad Didžioji Britanijs išliks teisiškai susaistyta su Europos Sąjungos prekybos taisyklėmis net ir išstojusi iš bloko, „išlieka nepakitusi“, antradienį pareiškė Jungtinės Karalystės vyriausybės vyriausiasis teisinis patarėjas.

Generalinis prokuroras Geoffrey Coxas pažymėjo, kad paskutinę minutę sudaryti susitarimai „mažina riziką“, kad Britanija „neribotą laiką ir ne savo noru“ turės laikytis vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės, turinčios užtikrinti, kad po „Brexit“ siena tarp Airijos Respublikos ir JK Šiaurės Airijos provincijos išliktų atvira.

Vis dėlto „lieka nepakitusi teisinė rizika“, kad Britanija neturės teisinių priemonių atsisakyti šios priemonės be ES pritarimo. Torių skeptikai teigė prieš baslavimą atsižvelgsią į teisines įžvalgas.

Pagrindinė euroskeptikų grupė ragina atmesti susitarimą

Grupė „Brexit“ remiančių britų parlamentarų, kurių kolegos paprašė išstudijuoti Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos „skyrybų“ susitarimo pakeitimus, rekomendavo parlamentui per antradienio balsavimą jį atmesti.

„Atsižvelgdami į savo ir kitų teisinę analizę nerekomenduojame šiandien priimti vyriausybės pasiūlymo“, – grupės vardu pareiškė konservatorių parlamentaras Billas Cashas.

Šioje grupėje yra vienas teisininkas, šeši konservatorių parlamentarai ir Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) pirmininko pavaduotojas Nigelas Doddsas.

Be 10 DUP parlamentarų paramos „Brexit“ susitarimas tikriausiai nebus priimtas per Bendruomenių Rūmų balsavimą antradienį vakare.

Theresa May ruošia atsarginius planus

Jeigu susitarimas antradienį iš tiesų bus atmestas, Th. May jau yra parengusi grafiką, kas bus toliau.

Dieną po balsavimo parlamento nariai nuspręs, ar yra pasirengę išstoti kovo 29 dieną be susitarimo; tai – šiuo metu teisiškai standartinis variantas pagal Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės teisę. Tačiau Bendruomenių Rūmai sausio 29 dieną surengė simbolinį balsavimą ir atmetė išstojimo be susitarimo galimybę. Ir, bent jau viešumoje, nuomonių balansas nepasikeitė.

Jeigu išstojimas kovo 29 dieną be susitarimo bus atmestas, tuomet kitą dieną parlamento nariai balsuos dėl to, ar siųsti Th. May į Briuselį prašyti pratęsti 50-ojo straipsnio taikymą. Tai bus vienintelis teisinis būdas, nebent 50-ojo straipsnio taikymas (ir iš esmės „Brexit“) būtų atšauktas, siekiant išvengti išstojimo be susitarimo. Th. May yra sakiusi, kad nenumato pratęsimo daugiau nei iki birželio, rašo „Politico“.

Manoma, kad būtent pratęstu laikotarpiu Th. May galutinai praras įvykių kontrolę, „Kokia, po velnių, yra to pratęsimo prasmė? Ji neturi jokio plano, ir mes tai žinome“, – sakė vienas buvęs britų vyriausybės narys.

Ant stalo liks trys variantai: išstojimas be susitarimo po pratęsimo, daugumos Bendruomenių Rūmuose užsitikrinimas alternatyviam susitarimui arba antro referendumo rengimas. Kalbant apie susitarimą, kuris sulauktų daugumos palaikymo, vienu iš esminių klausimų būtų muitų sąjunga su Europos Sąjunga. Leiboristai jai pritaria, kaip ir nedidelė dalis Konservatorių partijos eilinių narių. Praėjusį trečiadienį Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas susitiko su grupe nepriklausomų parlamento narių bei keliais konservatoriais, kurie remia vadinamąjį variantą „bendroji rinka 2“, pagal kurį Jungtinė Karalystė išliktų muitų sąjungoje ir būtų glaudžiai susijusi su bendrąja rinka. Tokiu atveju JK ir toliau turėtų laikytis Briuselio taisyklių ir rekomendacijų prekybos srityje, tačiau neturėtų savo narių Europos Parlamente ir netektų balso šių taisyklių kūrimo procese.

Susitikime dalyvavęs leiboristas parlamentaras Stephenas Kinnockas sakė, kad buvo surengtas „labai konstruktyvus pokalbis“ su leiboristų lyderiu, ir trečiadienio vakarą Lordų Rūmai 207 balsais už ir 141 prieš nubalsavo už svarbaus Jungtinės Karalystės įstatymo pataisą, kuria reikalaujama muitų sąjungos su ES. Ši pataisa reiškia, kad parlamento nariai turės balsuoti dėl pozicijos muitų sąjungos atžvilgiu, kai Prekybos įstatymas vėliau šį mėnesį sugrįš į Bendruomenių Rūmus.

Kalbant apie antrą referendumą, praėjusį mėnesį leiboristų priimtas sprendimas jam pritarti yra be galo svarbus. Tiesa, tai, kaip jų politika siesis su Bendruomenių Rūmų strategija, išlieka neaišku. Vienas aukšto rango partijos narys sakė, kad partija neseniai kalbėjosi su leiboristais parlamento nariais Peteriu Kyle'u ir Philu Wilsonu apie pataisos, kuria būtų reikalaujama antrojo referendumo, formuluotės. Dėl tokios pataisos būtų balsuojama tuo pat metu, kaip ir dėl Th. May susitarimo.

Visgi mažai tikėtina, kad tokiai pataisai šiuo metu pritars dauguma: visos opozicinės partijos dabar pasisako už antrąjį referendumą, tačiau tam pritaria tik nedidelė dalis konservatorių. Be to, kai kurie leiboristų nariai taip pat gali pasipriešinti tokiam pasiūlymui.

Tačiau sprendžiant klausimą dėl „Brexit“ atidėjimo, toks pasiūlymas gali tapti sutelkimo tašku. Išstojimo be susitarimo galimybė išlieka ir birželį ar liepą, ir aukšto rango Jungtinės Karalystės pareigūnai sakė, kad Europos Sąjunga iki šiol neparodė noro atidėlioti „Brexit“ po šio laiko, nebent šalis suteiks labai gerą priežastį, pavyzdžiui, imsis organizuoti antrą referendumą.

Anot minėto leiboristų pareigūno, partijos ruošiama pataisa veikiausiai bus panaši į tą, kuri buvo pateikta sausio pabaigoje, kuomet leiboristai siūlė rengti „viešą balsavimą dėl susitarimo arba siūlymo, kuris sulaukė daugumos palaikymo Bendruomenių Rūmuose“. Tarp galimų variantų rengiant tokį balsavimą būtų ir galimybė Jungtinei Karalystei likti Europos Sąjungos nare.

Tokiu būdu išlieka galimybė, kad gali susiformuoti dauguma, pasisakanti už susitarimą dėl muitų sąjungos, kuri vėliau galėtų surengti antrą referendumą dėl ES narystės.

Kaip ten bebūtų, viskas Jungtinėje Karalystėje bus rankose tų, kurie sugebės Bendruomenių Rūmuose užsitikrinti daugumą savo planui. Britų premjerė Th. May vargiai galėtų prisijungti prie tokios grupės, nebent ji padarys tai, ko yra pažadėjusi nedaryti: arba pritarti muitų sąjungai, arba pritarti antram referendumui.