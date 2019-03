Papildyta 19.30 val.

Prancūzijos prezidentūra penktadienį pareiškė, kad Jungtinės Karalystės parlamentarams trečią kartą atmetus „Brexit“ susitarimą, „labai padidėjo tikimybė, kad bus išstota be sutarties“.

„Jungtinė Karalystė turi skubiai pateikti per artimiausias kelias dienas alternatyvų planą. Kitu atveju, tampa vis labiau tikėtina, kad Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos be sutarties“, – sakoma Eliziejaus rūmų išplatintame pareiškime.

JK parlamentarai anksčiau penktadienį nepritarė premjerės Theresos May Briuselyje išsiderėtai sutarčiai 344 balsais prieš 286.

Papildyta 18.52 val.

„Bijau, kad procesas šiuose Rūmuose pasiekė ribą“, – pareiškė Th. May po balsavimo, pavadinusi jį „gilaus apgailestavimo (vertu) reikalu“.

„(Bendruomenių) Rūmų sprendimo padariniai yra niūrūs“, – perspėjo premjerė.

I’m outside Parliament just now. Very intimidatory atmosphere. Currently prevented from getting to College Green to do media #BrexitMayhem pic.twitter.com/DXOJx7QC67 — Joanna Cherry QC MP (@joannaccherry) March 29, 2019







„Ši vyriausybė toliau sieks tvarkingo „Brexit“, kaip to reikalauja referendumo rezultatai“, – patikino ji.

Papildyta 18.50 val.

Th. May pasisiūlius atsistatydinti, prasidėjo neoficialios varžybos dėl jos Konservatorių partijos vadovo posto.

Tačiau premjerės atsistatydinimo sąlyga – parlamento pritarimas jos suderėtai „Brexit“ sutarčiai. Dėl jos ji gali pabandyti surengti dar vieną paskutinį balsavimą.

Kaip bebūtų, jos dienos jau suskaičiuotos.

Suorganizuoti dar vieną balsavimą dėl „Brexit“ sutarties parlamente būtų sudėtinga, nes Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow jau perspėjo, kad neleis premjerei vėl ir vėl pateikinėti balsavimui tą patį susitarimą.

Praėjusią savaitę Th. May su ES lyderiais susitarė, kad, parlamentui patvirtinus siūlomą „Brexit“ sutartį, Britanija turės išstoti iš ES gegužės 22 dieną.

Tačiau taip pat daugėja kalbančių, kad vienintelis kelias iš susidariusios aklavietės yra pirmalaikiai rinkimai.

Papildyta 17.48 val.

Jungtinės Karalystės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas penktadienį paragino premjerę Theresą May atsistatydinti po to, kai šalies parlamentas jau trečiąkart atmetė jos su Briuseliu suderintą „Brexit“ susitarimą.

„Jei Th. May negali to priimti, ji privalo atsistatydinti. Ir ne kažkada ateityje, o dabar pat, ir leisti šaliai rasti savo ateities sprendimą per visuotinius rinkimus“, – pareiškė J. Corbynas po balsavimo Bendruomenių Rūmuose.

The only way to avoid a no deal now is for MPs to finally act next week & define a cross-party way forward. If they do, we are ready to change the Political Declaration. — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 29, 2019

Jis pažymėjo, jog įstatymų leidėjai aiškiai išreiškė savo nuomonę, kad susitarimą dėl „Brexit“ būtina pakeisti.

Anksčiau penktadienį JK parlamentarai 344 balsais prieš 286 nepritarė „Brexit“ susitarimui, atverdami kelią ilgam „Brexit“ proceso atidėjimui ar galbūt katastrofiškam išstojimui iš Bendrijos be jokios sutarties po dviejų savaičių.

Papildyta 17.23 val.

Europos Komisijos atstovė penktadienį perspėjo, kad dabar „tikėtinas scenarijus“ yra, kad Jungtinei Karalystei balandžio 12-ąją gali tekti palikti Europos Sąjungą neturint jokio susitarimo.

Reaguodama į JK parlamento, anksčiau penktadienį jau trečiąkart atmetusio „Brexit“ susitarimą, rezultatus, EK pareigūnė sakė, jog Briuselis yra „visiškai pasirengęs“ JK pasitraukimui iš Bendrijos be susitarimo.

Sutartis buvo atmesta 58 balsų persvara, skelbia BBC. Iš viso tai jau 17-as šios vyriausybės pralaimėjimas parlamente.

Ayes 286 Noes 344 - govt loses again by significant chunk, altho much better result for them than before — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) March 29, 2019

Th. May pažadėjo toliau kautis dėl „Brexit“ įgyvendinimo. Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas paragino premjerę šaukti išankstinius rinkimus.

JK įstatymų leidėjai pirmadienį planuoja surengti virtinę balsavimų dėl galimo naujo plano.

Konservatorius Robertas Bucklandas BBC teigė, kad „esame neištyrinėtuose vandenyse“. Parlamentaro nuomone, pasitraukimas be jokio susitarimo tapo labai realus.

Prieš balsavimą premjerė tvirtino, jog tai paskutinis šansas užtikrinti, kad JK paliks 27 šalių bendriją iki gegužės 22 dienos. Jos teigimu, jei būtų pritarta jos susitarimui, „Brexit“ būtų galima įvykdyti dar iki Europos Parlamento rinkimų.

Ji penktadienį paragino parlamentarus pritarti jos išsiderėtam susitarimui su Europos Sąjunga, nes tai esą yra „paskutinė galimybė garantuoti „Brexit“.

Jei per balsavimą įstatymų leidėjai parems jos susitarimą, bus galima išvengti „ilgo pratęsimo, dėl kurio „Brexit“ (...) bus atidėtas arba gali būti sunaikintas“, pareiškė premjerė.

Jeigu jos sutarčiai nebus pritarta, JK vėl panirs į nežinomybę. JK galėtų kreiptis į Briuselį dėl ilgo „Brexit“ pratęsimo ir tokiu atveju turėtų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Tačiau ES lyderiai ne kartą sakė, kad su termino nukėlimu sutiktų tik tokiu atveju, jei JK iš esmės pergalvotų savo „Brexit“ strategiją, surengtų antrą referendumą arba pirmalaikius rinkimus. Todėl lieka neaišku, ar ilgalaikis „Brexit“ atidėjimas būtų patvirtintas Briuselyje. Tokiam scenarijui pritarti nelinkusi ir didelė dalis valdančiųjų konservatorių partijos. Valios ilgai atidėlioti „Brexit“ nėra abiejose Lamanšo pusėse.

Penktadienį nepatvirtinus sutarties itin realus taptų blogiausias „Brexit“ scenarijus – JK iškritimas iš bendrijos be jokios sutarties. Taip atsitiktų balandžio 12 dieną. Iki šio termino JK turi apsispręsti dėl išstojimo, arba pateikti savo kandidatus į EP rinkimus.

Premjerė, norėdama išgelbėti savo susitarimo variantą pažadėjo pasitraukti, jei parlamentarai nubalsuotu už susitarimą.

Dėl penktadienio balsavimo buvo kilęs nemažas sąmyšis, iki pat ketvirtadienio vakaro nebuvo aišku, ar jį apskritai bus galima surengti. JK parlamento pirmininkas Johnas Bercow prieš tai atmetė dar vieną balsavimą dėl Th. May sutarties teigdamas, kad parlamento taisyklės neleidžia keletą kartų balsuoti dėl to paties įstatymo projekto, jei jis jau buvo atmestas. Šiai taisyklei apeiti vyriausybė nutarė skelti „Brexit“ susitarimą į dvi dalis ir balsavimui pateikti tik pusę sutarties.

Šį trečiadienį JK parlamentas jau pabandė perimti „Brexit“ kontrolę į savo rankas. Buvo surengti 8 laisvi balsavimai siekiant išsiaiškinti, koks „Brexit“ variantas galėtų sulauktu parlamento daugumos palaikymo. Visi 8 pateikti siūlymai buvo atmesti.

Tuskas šaukia skubų pasitarimą

Po penktadienio balsavimo rezultato Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas šaukia skubų europos Komisijos pasitarimą balandžio 10 dieną.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2019



Svaras krenta

Dėl besitęsiančios nežinomybės ir itin realios grėsmės palikti ES be jokio susitarimo iškart po penktadienio balsavimo staigiai smuko svaro vertė.

Pound falls through $1.30 (first time since March 11) as government loses Brexit vote by 58 votes, and Theresa May warns parliament is "reaching the limits of the process" 💷📉 https://t.co/GRS8nsCPHv pic.twitter.com/OF0epe07PQ — Graeme Wearden (@graemewearden) March 29, 2019