Už įstatymo projekto patvirtinimą balsavo 358 parlamentarai, prieš buvo 234. B. Johnsono vyriausybė balsavimą laimėjo užtikrinta 124 balsų persvara.

Įstatymą dar turės patvirtinti simbolinę galią turintys Lordų rūmai, tačiau jis įsigalios ne vėliau kaip sausio 29 dieną. Tai reiškia, kad Europos Parlamento plenarinė sesija kitų metų pradžioje taip pat galės patvirtinti „Brexit“ susitarimą, kas atvers kelią JK palikti bendriją sausio 31 dieną, kaip ir planavo B. Johnsonas.

Įstatymo projektas taip pat užtvirtina, kad JK pereinamojo laikotarpio terminas išstojant iš ES negalės būti pratęstas po 2020 metų, skelbia BBC.

Verta paminėti, kad 124 blasų persvara yra gerokai didesnė, negu konservatorių turimų mandatų kiekis. Toriai šiuo metu parlamente turi 80 vietų daugumą. Tai pirmasis balsavimas naujosios sudėties parlamente, kurį laimėjo premjeras.

Europos Tarybos vadovas Charles'is Michelis išreiškė paramą rezultatui ir teigė, kad tai padės įnešti užtikrintumo.

The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson