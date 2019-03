Prieš balsavo 334 parlamento nariai, už – 85 nariai. Tarp pasisakiusiųjų už antrąjį referendumą buvo ir 25 leiboristai. Dauguma leiboristų per ketvirtadienio balsavimą susilaikė.

Tačiau taip pat bus balsuojama ir dėl kitų siūlymų. Parlamento pirmininko Johno Bercow sprendimu, bus balsuojama dėl dar keturių sprendimų. Vienas iš jų įpareigotų prašyti nukelti išstojimo iš ES datą tam, kad būtų surengtas antras „Brexit“ referendumas, skelbia independent.co.uk.

Referendume būtų klausiama, ar pasilikti ES, ar išstoti iš bendrijos su parlamento daugumos patvirtintu planu. Taip pat bus balsuojama dėl dar trijų nutarimų: leisti parlamentui oficialiai perimti „Brexit“ proceso kontrolę, patvirtinti, kad Th. May susitarimas patyrė pralaimėjimą ir yra atmestas kartu su išstojimu be susitarimo ir taip pat neleisti Th. May surengti trečią balsavimą dėl jos susitarimo versijos patvirtinimo.

Balsavimas dėl iniciatyvos surengti antrą referendumą vyks 19 valandą Lietuvos laiku.

Leiboristai nepalaikys antro referendumo idėjos

Tai būtų pirmas kartas, kada JK parlamentas oficialiai svarstytų antro referendumo galimybę. Tačiau leiboristų partija jau pranešė, kad tokios iniciatyvos nepalaikys. Pateiktas siūlymas dėl antro referendumo būtų tik patariamasis. Jei šis sprendimas sulauktų patvirtinimo, reikėtų parengti oficialų įstatymo aktą, kuris taip pat turėtų sulaukti daugumos pritarimo parlamente.

Leiboristų partijos narys Keiras Starmeris pranešė, kad Leiboristų partija nepalaikys siūlymo dėl antro referendumo ir susilaikys nuo balsavimo. Be leiboristų paramos toks siūlymas pasmerktas žlugti. Verta paminėti, kad Leiboristų partija prieš tai pati siūlė surengti balsavimą dėl antro referendumo. K. Starmerio teigimu, šiandien ne laikas svarstyti tokio sprendimo galimybę.

Škotijos nacionalinės partijos SNP lyderis Vestminsteryje Ianas Blackfordas išvadino leiboristų partiją „sukčiais" po to, kai partija atsisakė palaikyti iniciatyvą dėl antrojo referendumo. „Aš sakau tau (K. Starmeriui - DELFI), mūsų draugui ir kolegai, mes turime galimybę su šia iniciatyva šiandien Bendruomenių rūmuose išreikšti žmonių valią ir suteikti žmonėms balso teisę, – sakė I. Backfordas, – aš raginu jį nesipriešinti šiai iniciatyvai šiandien, kitaip bijau, kad išaiškės, kas iš tiesų yra leiboristų partija – tai sukčiai, kurie leidžia vykti „Brexit“ procesui ir priešinasi žmonių balsui“.

Antro referendumo šalininkai reiškia nepasitenkinimą, kad dėl šio siūlymo rengiamasi balsuoti jau šiandien. Kampanijos atstovų teigimu, šiandien suplanuota balsuoti dėl išstojimo nukėlimo, todėl kartu įtraukti balsavimą dėl antro referendumo nėra reikalinga. Anot jų, tikslingiau būtų tokį balsavimą surengti kitą dieną.

Wrong to press @peoplesvote_uk amendment today when the issue is extension. I think wrong time and I fear the wrong reasons. Any doubts about that confirmed by @CarolineFlintMP support. PV is possible solution to current crisis not option within it. More PV opportunities ahead— Alastair PEOPLE’S VOTE Campbell (@campbellclaret) March 14, 2019

Pasiūlymą surengti antrą referendumą įteikė nuo konservatorių partijos neseniai atskilusi ir prie Nepriklausomos parlamentarų grupės prisijungusi Sarah Wollaston. Nepriklausoma grupė susiformavo nuo leiboristų partijos atskilus 8 parlamentarams, prie kurių vėliau prisijungė 3 buvę konservatorių partijos nariai.

Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjai trečiadienį atmetė „Brexit“ be susitarimo galimybę ir privertė ministrę pirmininkę Theresą May paskelbti, kad ji artimiausiomis dienomis trečiąkart pasiūlys parlamentui savo planą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos sąlygų.

Th. May perspėjo: jeigu parlamentarai nepriims šios sutarties, tuomet šalies tikriausiai lauks ilgas „Brexit“ atidėjimas. Be to, Britanijai gali tekti gegužę išrinkti savo atstovus į Europos Parlamentą.

Šis perspėjimas nuskambėjo po trečiadienį vakare įvykusio balsavimo, per kurį Bendruomenių Rūmai atmetė pasiūlymą kovo 29-ąją išstoti iš ES nesudarius jokio susitarimo dėl ateities ryšių su Bendrija, nors ankstesnę dieną parlamentarai antrąkart atmetė premjerės su Briuseliu suderėtas sąlygas.

Chaotiškas parlamento posėdis dar kartą pademonstravo didelį įstatymų leidėjų susiskaldymą „Brexit“ klausimu, praėjus beveik trejiems metams po referendumo, per kurį buvo nubalsuota už Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES.

Kalbėdama Bendruomenių Rūmuose Th. May sakė, kad šių balsavimų „logiška pasekmė“ – jog parlamentarai dabar turės nuspręsti, ar jie nori atidėti „Brexit“.

Tačiau ji teigė, kad ES trumpam atidėjimui pritartų tik tuo atveju, jeigu parlamentas patvirtintų vyriausybės suderintą „Brexit“ susitarimą. Priešingu atveju „reikės daug ilgesnio pratęsimo“, perspėjo Th. May.

Pasak jos, jeigu susiklostytų toks scenarijus, Britanijai gali tekti gegužę organizuoti rinkimus į Europos Parlamentą.

„Nemanau, kad tai būtų teisingas rezultatas. Tačiau Rūmai turi priimti savo atliktų sprendimų pasekmes“, – kalbėjo Th. May..

Žvilgsnis nuo prarajos krašto

Vis dėlto šis Bendruomenių Rūmų balsavimas yra daugiausiai simbolinis, nes Britanija kol kas toliau žengia į pasitraukimą iš Bendrijos po dviejų savaičių, jeigu nebus nutarta dėl naujo plano arba susitarta, kad „Brexit“ būtų atidėtas – tačiau tam turėtų pritarti visų kitų 27 ES šalių lyderiai.

Parlamentarai antradienį 391 balsu prieš 242 atmetė susitarimo projektą, parengtą per daug mėnesių trukusias Th. May vyriausybės derybas su Europos Sąjunga. Šis žingsnis padidino riziką, kad 46 metus trukę JK ryšiai su ES gali būti nutraukti per vieną naktį, o toks scenarijus grasina sukelti didelį sukrėtimą ekonomikoms abipus Lamanšo sąsiaurio.

Londono Sičio finansų rajono politikos vadovė Catherine McGuinness sakė, kad Britanijos verslas „žvelgia žemyn nuo prarajos krašto“.

Nesusikalbėjimas Londone taip pat sukėlė didelį nusivylimą Briuselyje. ES lyderiai perspėja, kad negalės pritarti siūlymui atidėti „Brexit“, jeigu britų parlamentas aiškiai nepasakys, ko nori.

„Kam turėtume pratęsti derybas? Kokiu tikslu?“ – prieš balsavimą Londone ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier sakė Europos Parlamente.

Th. May sprendimas vėl pateikti balsavimui sutartį, kurią kritikai yra pavadinę „nebegyva“, tikriausiai supykdys daugelį įstatymų leidėjų.

Tačiau Europos Komisijos atstovė sakė: „Yra tik du būdai palikti ES: su sutartimi arba be jos. ES pasiruošusi abiems.“

„Sutarėme su premjere dėl sutarties, ir ES pasiruošusi ją pasirašyti“, – pridūrė ji.

Atidėjimas iki birželio 30-osios?

Naujausias balsavimas dar kartą pabrėžė, kaip menkai Th. May valdo padėtį.

Premjerės pasiūlymas buvo grindžiamas prielaida, kad išstojimas be sutarties yra pagrindinis pasirinkimas, jeigu nebus pasiūlyta nieko kita. Tačiau parlamentarai nusprendė paremti pataisą, atmetančią bet kokią galimybę išstoti be sutarties.

Vyriausybės pasiūlyme dėl ketvirtadienį turinčio įvykti balsavimo sakoma, jog jeigu įstatymų leidėjai iki kovo 20-osios – likus parai iki ES viršūnių susitikimo pradžios – iš trečio karto pritartų Th. May „Brexit“ sutarčiai, tuomet ji prašytų Bendrijos trumpam atidėti išstojimą, kad sutartis galėtų būti ratifikuota.

Šis procesas galėtų trukti iki birželio 30 dienos.

„Jeigu jis (parlamentas) nepanorės ateinančiomis dienomis paremti sutarties ir jeigu jis nepanorės paremti pasitraukimo be sutarties kovo 29 dieną, tuomet jis duos žinią, jog reikės daug ilgesnio pratęsimo“, – sakė Th. May.

Kalbėdama prieš balsavimą Londone Vokietijos kanclerė Angela Merkel sakė: „Kartu pasiekti tvarkingą išstojimą – ir aš šiandien ypač noriu tai pakartoti – tebėra mūsų bendras interesas.“

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas irgi perspėjo, kad pakartotinių derybų dėl „Brexit“ sutarties negali būti.

„Negalime iš naujo derėtis dėl sutarties, dėl kurios derėjomės kelis mėnesius ir dėl kurios, kaip sakėme, nebegalima derėtis iš naujo“, – pabrėžė jis.