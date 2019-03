Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow išrinko šias alternatyvas iš 16 pasiūlymų, kuriuos pateikė įstatymų leidėjai. Parlamentarai, be kita ko, svarstys raginimus palikti ES be jokio susitarimo, likti ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje, surengti referendumą dėl „skyrybų“ su ES sutarties ir atšaukti „Brexit“, jei padidėtų galimybė, jog teks palikti ES neturint sutarties. „Indikaciniais balsavimais“ siekiama išsiaiškinti, ar koks nors „Brexit“ planas gali surinkti pakankamą palaikymą parlamente. Įstatymų leidėjai jau dukart yra atmetę premjerės Theresos May susitarimą su ES. Vyriausybė pažadėjo atsižvelgti į šių balsavimų rezultatus, tačiau ji nebus teisiškai įpareigota juos įgyvendinti.

