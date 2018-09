Britanijos prokuratūra nurodė, kad Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui – šiems nedalyvaujant – pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo nužudyti, pasikėsinimo nužudyti ir nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ panaudojimo. Prokurorė Sue Hemming trečiadienį pareiškė, kad Britanija neprašo Maskvos išduoti tuos du vyrus, nes Rusijos įstatymai draudžia savo piliečių ekstradiciją. Pasak policijos, A. Petrovas ir R. Boširovas, kuriems yra apie 40 metų, atskrido iš Maskvos į Londoną su rusiškais pasais dviem dienomis anksčiau nei buvo apnuodyti Skripaliai. Policijos komisaro pavaduotojas Neilas Basu sakė, kad kaltinamieji veikiausiai naudojosi slapyvardžiais. Jis kreipėsi į visuomenę su prašymu „ateiti ir pasakyti mums kas jie tokie yra“. Policija paskelbė ištisą virtinę nuotraukų, kuriose matyti, kaip tie vyrai kovo 2-4 dienomis keliavo po Londoną ir Solsberį. Policijos teigimu, jiedu išvyko atgal į Maskvą iš Hitrou oro uosto kovo 4-osios vakarą, praėjus kelioms valandoms po to, kai Skripaliai buvo rasti susmukę ant suoliuko Solsberyje. Britanija išdavė įtariamųjų Europos arešto orderį; tai reiškia, kad jie gali būti sulaikyti, jei iš Rusijos išvyktų į kurią nors Europos šalį, tačiau N. Basu teigė, jog yra „labai, labai menkai tikėtina“, kad policijai pavyks sulaikyti kaltinamuosius artimiausioje ateityje. Britų pareigūnai dėl Skripalių apnuodijimo kaltino Rusijos vyriausybę, tačiau Maskva šiuos kaltinimus įnirtingai neigia. Sergejus ir Julija Skripaliai buvo rasti be sąmonės ant suoliuko šalia vieno prekybos centro Anglijos pietiniame Solsberio mieste kovo 4 dieną. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, Šaltojo karo metais sukurta Sovietų Sąjungoje. Skripalių gyvybė kelias savaites kabėjo ant plauko, tačiau galiausiai jie atsigavo ir buvo išrašyti iš ligoninės. Dar liepos mėnesį britų policija pranešė, kad identifikavo kelis pasikėsinimu įtariamus asmenis. Kaip agentūrai „Press Association“ tada teigė su tyrimu susijęs šaltinis, tyrėjai identifikavę įtariamus išpuolio su (nervus paralyžiuojančia medžiaga) „Novičiok“ kaltininkus, peržiūrėję apsaugos kamerų medžiagą ir sulyginę duomenis su tuo metu į šalį įvažiavusių asmenų duomenimis. Šaltinio teigimu, tyrėjai įsitikinę, kad įtariamieji – rusai. Šiuo metu vyksta tyrimas dėl nužudymo, mirus moteriai, pietų Anglijoje paveiktai ta pačia nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, kuri keturiais mėnesiais anksčiau buvo panaudota prieš buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją. D. Sturgess ir 45 m. Charlie Rowley birželio 30-ąją buvo atvežti į ligoninę kritinės būklės iš Eimsberio miestelio, esančio netoli Solsberio, kur kovą buvo apnuodyti Skripaliai. Po aštuonių dienų D. Sturgess mirė ligoninėje. Ji buvo paveikta 10 kartų didesnio „Novičiok“ kiekio nei Skripaliai.











