Jungtinės Karalystės ir ES deryboms dėl „Brexit“ patekus į aklavietę, nemažai leiboristų vis garsiau kalba, kad jų partija turi galių ir galimybę inicijuoti naują referendumą, galintį pakeisti Britanijos sprendimą palikti 28 valstybių Bendriją. Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas yra ne kartą išsakęs nepritarimą idėjai organizuoti antrą referendumą. Tačiau tiek jis, tiek kiti partijos lyderiai spaudžiami pakeisti savo poziciją šiuo klausimu. Suvažiavimo delegatams renkantis Liverpulyje, ant daugelio marškinėlių ir krepšių buvo galima pastebėti užrašą: „Myliu Corbyną, nekenčiu „Brexit“. Susiję straipsniai: Didžiosios Britanijos leiboristai tikisi užglaistyti savo nesutarimus dėl „Brexit“ ir nuversti konservatorius Didžioji Britanija: kasmetinėje Leiboristų partijos konferencijoje vyraus diskusijos apie „Brexit“ Nuo 2016 metų referendumo, kuriame britai nubalsavo už pasitraukimą iš ES, leiboristai visada tvirtino, kad gerbs jo rezultatus, tačiau nori glaudesnių ryšių su Bendrija nei siekia ministrės pirmininkės Theresos May konservatorių vyriausybė. Dabar, deryboms dėl „skyrybų“ patekus į aklavietę ir sparčiai artėjant kovą numatytam išstojimui, daugelis leiboristų mano, kad partija turi pakeisti savo poziciją. „Leiboristai turi priimti sprendimą. Nebėra laiko blaškytis“, – sakė Mike'as Buckley iš judėjimo „Leiboristai už plebiscitą“ (Labour for a People's Vote), raginančio organizuoti naują referendumą dėl „Brexit“. Keli tūkstančiai šio judėjimo aktyvistų sekmadienį surengė eitynes Liverpulyje. Jų dalyviai nešė ES ir Jungtinės Karalystės vėliavas bei plakatus su užrašu „Išėjimas iš Brexit“ (Exit from Brexit). Daugiau nei 100 vietos leiboristų draugijų pateikė suvažiavimui siūlymus inicijuoti plebiscitą, kuriame būtų sprendžiama, ar išstoti tomis sąlygomis, dėl kurių sutars vyriausybė, ar likti Bendrijoje. Partijos vadovybė sekmadienį pareiškė, kad skyriai ir atstovaujančios sąjungos nusprendė, jog „Brexit“ bus vienas iš prioritetinių klausimų, kuriuos svarstys delegatai. Diskusija šiuo klausimu numatyta antradienį. Tačiau dėl ko konkrečiai balsuos delegatai, dar nenuspręsta. Delegatė iš Orpingtono pietų Anglijoje Margaret Mills sakė, kad partijos vietos skyrius priėmė siūlymą, raginantį Leiboristų partiją „sustabdyti „Brexit“ bet kokiomis priemonėmis – na, išskyrus fizinį murtą“. „Manau, laikas neapibrėžtumui baigėsi“, – sakė ji. Veteranas socialistas J. Corbynas, visada įtariai žiūrėjęs į ES, ilgą laiką tvirtino nepritariantis idėjai organizuoti antrą „Brexit“ referendumą. Tačiau pastaruoju metu jo pozicija, regis, sušvelnėjo. Sekmadienį J. Corbynas sakė, kad pirmenybę teiktų ne referendumui, o naujiems visuotiniams rinkimams, tačiau pridūrė: „Palaukime, kol pamatysime suvažiavimo rezultatus“. „Suprantama, kad paklūstu mūsų partijos demokratijai“, – sakė jis BBC.

