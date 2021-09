Premjeras sakė, kad orlaiviai, atskraidinsiantys „Pfizer“ vakcinos dozes, jau „ant kilimo ir tūpimo tako“ Jungtinėje Karalystėje. Pasak S. Morrisono, artimiausiomis savaitėmis jie atgabens į šalį „4 mln. vilties dozių“.

Pirmoji 292 tūkst. dozių siunta bus išsiųsta „netrukus“, atskirame pranešime nurodė britų vyriausybė.

Keliuose didžiausiuose Australijos miestuose paskelbtas karantinas. Užsikrėtimo atvejų ir mirčių toliau daugėja, šalyje plintant užkrečiamesnei koronaviruso delta atmainai.

Australijoje gaminama „AstraZeneca“ vakcina, tačiau gyventojai neskuba skiepytis šiuo preparatu nuogąstaudami dėl kraujo krešumo sutrikimų grėsmės.

Šiuo metu pilnai pasiskiepiję maždaug 40 proc. suaugusių australų. Šis rodiklis yra gerokai mažesnis nei daugumos turtingųjų valstybių.

S. Morrisonas sakė, kad vakcinų siunta „iš Dauningo gatvės į Australiją“ (angl. žodžių žaismas from Downing Street to Down Under) yra „geras bičiulių susitarimas“.

„Ačiū, Borisai, lieku skolingas alaus“, – sakė S. Morrisonas, turėdamas galvoje JK ministrą pirmininką Borisą Johnsoną.

Pagal pasiektą susitarimą, Australija iki šių metų galo grąžins JK 4 mln. „Pfizer“ vakcinos dozių, nurodė britų vyriausybė.

Daugiausiai gyventojų turinčioje Australijos Naujojo Pietų Velso valstijoje penktadienį užregistruota dar 12 mirties nuo COVID-19 atvejų. Prognozuojama, kad mirčių daugės, nes kasdien nustatoma po daugiau kaip tūkstantį naujų užsikrėtimo atvejų.