Pasak britų ministrės pirmininkės, penktadienio referendumas, kai dauguma rinkėjų pasisakė už abortų draudimo panaikinimą, „pateikė aiškų ir nedviprasmišką rezultatą“. Ji pasveikino Airijos žmones ir sėkmingą kampaniją „Taip“. Th. May pareiškime nebuvo paminėta Šiaurės Airija, kurioje abortų suvaržymai išlieka. Airijos referendumo rezultatai gali padidinti spaudimą Šiaurės Airijai pasekti šiuo pavyzdžiu. Likusioje Jungtinės Karalystės dalyje abortai, kuriems pritarė gydytojas, yra leidžiami iki 24 nėštumo savaitės. Sekmadienio mišiose dalyvavę Airijos katalikai sakė nusivylę referendumo rezultatu. Jų nuomone, tai atspindi Bažnyčios silpnėjimą, o tokia situacija Airijoje kažkada buvo neįsivaizduojama. Per pamokslą Dublino Švč. Mergelės Marijos laikinojoje katedroje referendumas nebuvo paminėtas, bet įvykęs balsavimas kėlė didelį susirūpinimą kai kuriems mišiose dalyvavusiems tikintiesiems. Kai kurie iš laikinosios katedros sostinės centre išėję žmonės sakė, kad teisės į abortus šalininkų pergalė atspindi Katalikų Bažnyčios įtakos silpnėjimą ir kelia jiems baimę dėl Airijos ateities.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.