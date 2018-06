Aukštieji Lordų Rūmai, kurie nori išlaikyti Didžiąją Britaniją arti Europos Sąjungos, kai šalis kitais metais iš jos išstos, pirmadienį iš naujo detaliai svarstė ES (Pasitraukimo) įstatymą. Nerenkami Lordų Rūmų nariai 354 balsais prieš 235 pritarė įstatymo dėl „Brexit“ pataisoms, numatančioms, kad parlamentas turėtų tarti paskutinį žodį prieš vyriausybei patvirtinant galutinį susitarimą dėl pasitraukimo su ES. Trečiadienį teisės aktas bus grąžintas žemiesiems Bendruomenių Rūmams. Praėjusią savaitę ministrė pirmininkė Theresa May nedidele persvara laimėjo balsavimus Bendruomenių Rūmuose dėl nerenkamų Lordų Rūmų pateiktų pakeitimų. Jų pataisa, pasiūlyta siekiant išsaugoti Britanijos ryšius su ES muitų sąjunga, buvo atmesta. „Brexit“ derybos vyksta skausmingai lėtai, bet abi šalys vis dar viliasi spalio mėnesį, prieš 2019 metų kovą numatomą išstojimą, pasiekti susitarimą. Th. May pažadėjo leisti britų parlamentui balsuoti dėl galutinio susitarimo, tačiau neaišku, kas įvyktų, jei parlamentarai nuspręstų jį atmesti. Pagal praėjusią savaitę atmestą Lordų Rūmų pataisą parlamentas būtų įgijęs galią tuo atveju, jei susitarimas nebus pasiektas, nuspręsti, ar išstoti iš ES, ar toliau derėtis, ar pasilikti bloke. Opozicijoje esantys liberalai demokratai patvirtino, kad šią savaitę Lordų Rūmuose parems pataisą, užtikrinančią parlamentui galimybę surengti „prasmingą balsavimą“. Tačiau proeuropietiškai nusiteikę įstatymų leidėjai nori turėti teisę sugrąžinti vyriausybę prie derybų stalo, jei jiems nepatiktų susitarimas.











