Lordų Rūmų nariai 335 balsais prieš 244 pritarė teisės akto pataisai, kuri suteiktų įstatymų leidėjams galutinį žodį dėl „Brexit“ derybų su Briuseliu rezultato. Tai reiškia, kad jei parlamentarai nebus patenkinti galutiniu susitarimu, šalis galėtų likti ES. Vis dėlto, kad šis pasiūlymas įsigaliotų, jam dar turės pritarti visas britų parlamentas.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.