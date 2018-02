Parlamento narė Anna Soubry pareiškė, kad vyriausybė yra „skolinga 35 ideologiniams „Brexit“ šalininkams“, kurie, pasak jos, siekia ekonomiškai triuškinančių Britanijos pasitraukimo iš Europos Sąjungos pasekmių. „Pats metas, kad Theresa (May) stotų prieš juos ir išvarytų lauk“, – pirmadienį vakare ji sakė transliuotojui BBC. Įsiplieskusį ginčą numalšinti stengėsi vidaus reikalų sekretorė Amber Rudd. Antradienį ji sakė: „Tai tokie debatai, kokių tikimasi, kai smarkiai pakyla susierzinimas, ir žmonių pažiūros kiekvienoje pusėje yra labai stiprios.“ Kiek vėliau per vieną renginį šiaurės vakariniame Mančesterio mieste Th. May pareiškė, kad konservatoriai yra „susitelkę“ į 2016-ųjų referendumo sprendimo įgyvendinimą. „Partija ir vyriausybė yra susitelkusios į vieną labai aiškų dalyką, kurį turime padaryti, kurio mūsų paprašė Britanijos žmonės – palikti ES“, – pareiškė britų premjerė. Ji pakartojo, kad nori „gero susitarimo“ su ES dėl prekybos prekėmis ir paslaugų teikimo po to, kai jos šalis paliks Bendriją. Th. May tvirtino esanti nusiteikusi „optimistiškai“. Euroskeptiškai nusiteikę konservatorių parlamentarai spaudžia Th. May laikytis savo plano palikti bendrąją ES rinką ir muitų sąjungą bei siekti visiškai nepriklausomos prekybos politikos. Tačiau vyriausiasis ES derybininkas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) po susitikimo su Britanijos premjere Londone pirmadienį sakė, kad tokie planai nesuderinami su jos lūkesčiais, kad prekyba po „Brexit“ būtų kuo sklandesnė. „Be muitų sąjungos ir nepriklausant bendrajai rinkai barjerai prekiauti prekėmis ir teikti paslaugas yra neišvengiami. Atėjo metas pasirinkti“, – pareiškė jis. Britanija ir ES gruodžio mėnesį pasiekė tarpinį susitarimą dėl trijų pagrindinių atsiskyrimo klausimų: Airijos sienos, Britanijos „skyrybų“ sąskaitos ir ES piliečių teisių po „Brexit“. Vis dėlto sienos tarp JK priklausančios Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos klausimas bus iš naujo nagrinėjamas per šią savaitę vyksiančias diskusijas. Per šias technines diskusijas taip pat bus svarstomi planai dėl dvejų metų pereinamojo laikotarpio, įsigaliosiančio po Britanijos išstojimo 2019 metų kovą. Po to penktadienį įvyks M. Barnier spaudos konferencija.

