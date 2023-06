Vėliavos pagerbimo paradų tradicija prasidėjo 1748 metais, valdant karaliui Jurgiui II. Jis norėjo šventės geresniu vasarišku oru, kadangi jo paties gimtadienis buvo spalio 30 dieną.

Britain's Queen Camilla and Catherine, Princess of Wales, attend the Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London, Britain, June 17, 2023. REUTERS/Toby Melville © Reuters

Šių metų parade, kuris vyksta Londono centre, dalyvauja 1 400 karių, 400 muzikantų ir 200 karių.

Members of the Welsh Guards perform on Horse Guards Parade for the King's Birthday Parade, 'Trooping the Colour', in London on June 17, 2023. The ceremony of Trooping the Colour is believed to have first been performed during the reign of King Charles II. Since 1748, the Trooping of the Colour has marked the official birthday of the British Sovereign. Over 1500 parading soldiers and almost 300 horses take part in the event. (Photo by Daniel LEAL / AFP) AFP / Scanpix

Iškilmės prasideda nuo procesijos iš Bakingemo rūmų į Sent Džeimso parką. Čia Karolis III iš pradžių inspektuos karius. Vėliau karalius grįš atgal į rūmus, iš kurių kartu su kitais karališkosios šeimos nariais stebės 70 karo lėktuvų skrydį.

Britain's King Charles III leads on horseback, leaving Buckingham Palace to process to Horse Guards Parade for the King's Birthday Parade, 'Trooping the Colour', in London on June 17, 2023. The ceremony of Trooping the Colour is believed to have first been performed during the reign of King Charles II. Since 1748, the Trooping of the Colour has marked the official birthday of the British Sovereign. Over 1500 parading soldiers and almost 300 horses take part in the event. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) AFP / Scanpix

Tai pirmas kartas nuo 1986 metų, kai britų monarchas šiame parade dalyvauja raitas ant žirgo.