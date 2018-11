Kalbėdama telefonu britų premjerė Theresa May pasiūlė galimybę peržiūrėti taip vadinamą apsidraudžiamųjų priemonių susitarimo mechanizmą, kuris leistų palikti atvirą sieną tarp Jungtinės Karalystės Šiaurės Airijos provincijos ir Europos Sąjungai priklausančios Airijos Respublikos. Airijos premjeras Leo Varadkaras žadėjo apsvarstyti šį pasiūlymą, tačiau atmetė bet kokią galimybę Britanijai vienašališkai pasitraukti iš šio susitarimo, sakoma Airijos vyriausybės paskelbtame pranešime. Pokalbyje Th. May „iškėlė galimybę peržiūrėti apsidraudžiamųjų priemonių mechanizmą“, nurodoma jame. „Varadkaras leido suprasti, kad yra atviras naujų pasiūlymų peržiūrėjimui, su sąlyga, jeigu tokio peržiūrėjimo rezultatas nebus susijęs su vienašališku sprendimu nutraukti apsidraudžiamųjų priemonių taikymą“, – sakoma vyriausybės pranešime. „Brexit“ derybininkai neranda priimtino sprendinio, kaip išvengti patikrinimų prie Jungtinės Karalystės ir Airijos sausumos sienos, kai Britanija pasitrauks iš bendrosios rinkos ir muitų sąjungos kitų metų kovą. Abi šalys sutinka dėl „apsidraudžiamųjų priemonių“, turinčių išlaikyti sieną tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos atvirą, kol bus pasirašytas didesnio masto prekybos susitarimas, turintis užtikrinti, kad papildomi muitinės tikrinimai prie sienos nebūtų vykdomi. ES nori, kad Šiaurės Airija ir toliau laikytųsi ES muitinės taisyklių, tačiau Londonas nori, kad jos laikinai būtų taikomos visai Jungtinei Karalystei. Dienraštis „The Daily Telegraph“ pirmadienį pranešė, kad „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas siekia, kad Britanija galėtų pasitraukti iš apsidraudžiamųjų priemonių susitarimo vienašališkai po trijų mėnesių. Tačiau L. Varadkaras žurnalistams Dubline sakė, kad jo vyriausybė to „negali palaikyti“. „Trijų mėnesių arba riboto termino apsidraudžiamosios priemonės nėra vertos popieriaus, ant kurios bus surašytos“, – pareiškė jis. Anksčiau Londonas ir Briuselis nepatvirtino informacijos apie proveržį „Brexit“ derybose po savaitgalį Britanijoje pasirodžiusio pranešimo, kad susitarimas – ranka pasiekiamas. „Sakyčiau, kad mes toliau darome pažangą derybose, bet darbo dar yra“, – pareiškė Th. May atstovas Londone. Europos Komisijos atstovas Margaritis Schinas žurnalistams taip pat pasakė: „Mes dar ne ten“.

