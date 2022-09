JK dangų nušvietė paslaptingas „ugnies kamuolys“

Jungtinės Karalystė meteorų tinklas pranešė gavęs pranešimus apie ketvirtadienio vakarą pastebėtą ugnies kamuolį ir teigė „tiriantis, koks tai buvo objektas, meteoras ar kosminės šiukšlės“. Dauguma pranešimų būta iš Škotijos ir Šiaurės Airijos.

21 metų Danny Nellas išvydo ugnies kamuolį vedžiodamas šunį. „Aš vedžiojau savo šunį ir buvo labai keista, kai maždaug 22 val. išvydau blyksnį danguje, išsitraukiau telefoną ir nufilmavau“, – naujienų agentūrai PA pasakojo Glazgo gyventojas.

„Iš pradžių maniau, kad tai gali būti fejerverkas, nes Škotijoje vyksta daug futbolo varžybų, bet greitai supratau, kad taip nėra, tad griebiau telefoną mėgindamas tai užfiksuoti“.

One of the best videos of the fireball seen tonight. We are investigating to ascertain what the object was. meteor or space debris. https://t.co/Ko1lKRoPut