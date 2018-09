„Nepaisant visos šios politinės melodramos, mes toliau sąžiningai vesime derybas. Bandome pasiekti geriausią susitarimą, kokį tik galėsime, tačiau taip pat esame pasiruošę bet kokioms aplinkybėms“, – nurodė D. Raabas. Jis pabrėžė, kad norint galutinio susitarimo, jo turi siekti abi šalys. „Mums reikia būti pasiruošus galimybei, kad kita šalis gali neturėti mūsų turimų ambicijų pasiekti palankiausią susitarimą, o tango šokama dviese“, – pareiškė sekretorius. Praėjusią savaitę Britanijos premjerė Theresa May pareiškė, kad Londono ir Briuselio derybos dėl Britanijos pasitraukimo iš ES sąlygų atsidūrė aklavietėje, o Zalcburge nuskambėjęs ES vadovų atsakymas į britų pasiūlymus buvo „nepriimtinas“. Savo ruožtu Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad „Brexit“ derybose prasideda lemiamas etapas. ES teigiamai vertina kai kuriuos Londono planus, tačiau keletą klausimų reikalauja peržiūrėti. Konkrečiai D. Tuskas nori, kad Londonas peržiūrėtų savo poziciją dėl sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos.

