JK, Australija ir JAV perspėjo prie Kabulo oro uosto laukiančius žmones: nedelsdami pasitraukite

Ir Australija bei Didžioji Britanija dėl teroristinių išpuolių pavojaus paragino žmones vengti teritorijos aplink Hamido Karsajaus oro uostą.

„Jei esate prie oro uosto, pasitraukite į saugią vietą ir laukite tolesnių nurodymų“, - britų Užsienio reikalų ministerija savo tinklapyje ragino Afganistane dar likusius savo piliečius. „Teroristinių atakų pavojus didelis“, - teigiama čia.

Kabulo oro uosto prieigose jau kurį laiką susirinkę tūkstančiai žmonių, kurie talibams perėmus valdžią tikisi gauti vietą evakuaciniame lėktuve. Minioje mažiausiai aštuoni žmonės jau mirė. Daugelis baiminasi Talibano keršto už bendradarbiavimą su užsienio saugumo pajėgomis ar organizacijomis.

Vėlai trečiadienį Londonas, Kanbera ir Vašingtonas paskelbė kone identiškus įspėjimus dėl kelionių, paragindami Kabulo oro uosto rajone susirinkusius žmones pasitraukti į saugias vietas.

Ištisas dienas tūkstančiai išsigandusių afganistaniečių ir užsieniečių laukia prie Kabulo Hamido Karzai tarptautinio oro uosto, vildamiesi pabėgti nuo Talibano režimo.

Security Alert - Embassy Kabul: U.S. citizens who are at the Abbey Gate, East Gate, or North Gate at Kabul airport should leave immediately because of security threats outside the gates.https://t.co/CYzMDU7OfS pic.twitter.com/ns5idkrFMk