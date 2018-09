JK šią savaitę pareiškė, jog abu vyrai yra rusų žvalgybos pareigūnai, ir kad „galutinė“ atsakomybė už kovą įvykusį išpuolį tenka Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Tuo metu Maskva sako, kad besti pirštu į Kremlių yra „nepriimtina“. „Rusija atitraukia dėmesį nuo faktų“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Britanijos ambasada, po to, kai ambasadorius Laurie Bristow surengė trumpą spaudos konferenciją užsienio diplomatams. Ambasada kaltina Rusija paskleidus „nuo kovo mėnesio 37 dezinformavimo naratyvus“. Susiję straipsniai: Tyrimas atskleidė milžinišką pavojaus mastą: „Novičiok“ medžiagos būtų pakakę nunuodyti 4 tūkst. žmonių Solsberyje Kremliaus ruporai vėl sėja paniką: JAV Baltijos šalyse naudoja biologinius ginklus Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova suabejojo britų policijos paskelbtų stebėjimo kamerų nuotraukų, vaizduojančių įtariamuosius, autentiškumu. Pasak jos, įtarimus kelia faktas, kad šiose nuotraukose yra identiško laiko žymės. „Marija Zacharova daug kartų domėjosi, kodėl dviejose stebėjimo kamerų nuotraukose yra tas pats laikas: šie atvykusių į JK įtariamųjų vaizdai buvo padaryti dviejų kamerų, įtaisytų atskirose atvykimo zonos dalyse“, – „Twitter“ parašė ambasada. „Operacija beveik neabejotinai buvo aprobuota aukštu lygiu Rusijos vyriausybėje“, – pridūrė ji. Vis dėlto, pridūrė ambasada, „JK pretenzijos yra Rusijos valdžiai, o ne Rusijos žmonėms“. Britanija kaltina Rusiją surengus išpuolį pietiniame Anglijos mieste Solsberyje, bet Maskva neigia visus mestus jai kaltinimus ir tikina esanti pasiruošusi bendradarbiauti su tyrėjais.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.