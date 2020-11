Jill Biden gali įnešti naujovių į Baltuosius rūmus: pirmosioms ponioms niekada nebuvo leidžiama to daryti

Tačiau dabar, kai Joe Bidenas laimėjo kovą dėl Baltųjų rūmų, jo 69 metų žmona turės galimybę pirmosios ponios vaidmenį perkelti į XXI amžių: J. Biden ketina eiti pirmosios ponios pareigas ir tuo pat metu toliau dirbti visą darbo dieną profesore.

„Dauguma amerikiečių moterų visą gyvenimą derina darbą ir šeimyninį gyvenimą, tačiau pirmosioms ponioms niekada nebuvo leidžiama to daryti, – sakė Ohajo universiteto istorijos profesorė Katherine Jellison. – Galbūt atėjo laikas, kuomet didesnei daliai amerikiečių neatrodys keista, kad pirmosios ponios nėra Baltuosiuose rūmuose 24 valandas per parą septynias dienas per savaitę.“

Žinoma, J. Biden daug metų buvo patikima savo 77 metų vyro, nugalėjusios dabartinį prezidentą Donaldą Trumpą, patarėja.

Eidama pirmosios ponios pareigas, kaip manoma, ji spręs švietimo klausimus ir atnaujins paramos karių šeimoms misiją "Joining Forces", kurią 2011 metais pradėjo įgyvendinti kartu su tuometine pirmąja ponia Michelle Obama.

Tačiau J. Biden taip pat yra profesorė, motina, močiutė ir atrama, padėjusi J. Bidenui išgyventi prieš beveik penkis dešimtmečius įvykusią šeimos tragediją, kai žuvo jo žmona ir duktė.

„Velniškai kieta ir ištikima“

1972 metais J. Bidenas išgyveno didžiulę nelaimę: jo jauna žmona ir maža dukrelė žuvo automobilio avarijoje, o jis liko auginti du mažus sūnus, kurie per avariją buvo sužeisti. Tuomet jo gyvenime pasirodė Jill Jacobs.

Ji gimė 1951 metais Filadelfijos priemiestyje. Jos tėvas kopė karjeros laiptais bankininkystės srityje ir nuo kasininko pakilo iki banko vadovo, o mama buvo namų šeimininkė.

Jill kaip tik skyrėsi su savo pirmuoju vyru, kai susipažino su J. Bidenu – našliu, kuris kasdien traukiniu važinėjo iš Delavero valstijos į Vašingtoną, kur ėjo senatoriaus pareigas.

Pora susituokė 1977 metais ir Jill tapo mama jo dviem sūnums – Hunteriui ir Beau. Baidenai taip pat 1981 metais susilaukė bendros dukros Ashley.

Augindama vaikus J. Biden įgijo du magistro laipsnius, o vėliau ir daktaro laipsnį švietimo srityje. Šiuo metu ji dėsto Šiaurės Virdžinijos bendruomenės koledže.

Nuo tada poros gyvenime įvyko daug dalykų – du nesėkmingi bandymai siekti prezidento posto, aštuoneri metai darbo viceprezidento pareigose, Beau mirtis nuo vėžio. O dabar – sėkminga kampanija dėl Baltųjų rūmų.

„Ji mus vėl sudėliojo į vieną visumą, – rugpjūtį per Demokratų nacionalinį suvažiavimą sakė J. Bidenas, turėdamas omeny Jill įtaką jo šeimos gyvenimui po tragedijos. – Ji velniškai kieta ir ištikima.“

„Mažais užuojautos poelgiais“

2009 metais J. Biden užėmė antrosios šalies ponios vietą, kai jos vyras tapo Baracko Obamos viceprezidentu. Kartu su pirmąja ponia M. Obama ji dalyvavo aukšto lygio renginiuose ir išmoko laisvai kalbėti viešumoje.

Jos vyrui trečią kartą siekiant JAV prezidento posto, J. Biden buvo viena iš aktyviausių ir tvirčiausių jo rėmėjų. Ji nenuleisdama rankų ragino rinkėjus balsuoti už jos vyrą, skersai ir išilgai išvažinėjo Ajovos ir Naujojo Hampšyro valstijas, kur vyko išankstinis balsavimas, siekė įtikinti rinkėjus rinkimų baigčiai itin svarbiose valstijose, tokiose kaip Florida ir Mičiganas.

Savo vyrą ji pristatydavo kaip kandidatą, kuris tiktų ne tik nuosaikiems demokratams, bet ir jokios partijos nepalaikantiems amerikiečiams, taip pat – D. Trumpu nusivylusiems respublikonams.

Kovą jai teko paragauti ir apsaugininkės duonos per vieną renginį Los Andžele, kai ji dramatiškai apgynė scenoje kalbėjusį savo vyrą, prie jo puolant dviem protestuotojams. „Mums viskas gerai“, – tuomet raminamai pasakė ji.

Iš klasės Vilmingtono vidurinėje mokykloje, kur dešimtajame dešimtmetyje dirbo anglų kalbos mokytoja, kreipdamasi į partijos suvažiavimo narius J. Biden laidavo už savo vyro charakterį, gebėjimus ir širdį.

„Kaip sulipdyti išdraskytą šeimą? Taip pat, kaip sulipdoma šalis. Meile ir supratimu, mažais užuojautos poelgiais. Drąsa. Nepalaužiamu tikėjimu“, – sakė ji, kalbėdama apie J. Bideno atkaklumą negandų metu. Jos teigimu, ši savybė sieja jos vyrą su milijonais amerikiečių šeimų, kurios išgyvena pandemiją, darbo praradimą, rasinę įtampą.

„Jeigu J. Biden ir toliau dėstytojaus, ji visiems laikams pakeis su [pirmosios ponios] pozicija siejamus lūkesčius ir apribojimus, – naujienų agentūrai AFP sakė knygos apie pirmąsias ponias „First Women: The Grace & Power of America's Modern First Ladies“ autorė Kate Andersen Brower. – Manau, kad jai tai bus padaryti sunku: derinti darbą ir sunkias pirmosios ponios pareigas. Tačiau manau, kad ji išplės mūsų suvokimą apie tai, ką gali padaryti pirmosios ponios.“

K. Jellison perspėja, kad J. Biden gali susilaukti kritikos iš tų, kurie nori labiau tradicinės pirmosios ponios. Tačiau ji ir K. Andersen Brower sutinka, kad atėjo metas pokyčiams.

„Esu tikra, kad vieną dieną turėsime prezidentės vyrą, ir tikrai niekas nesitikės, kad jis atsisakytų savo darbo“, – sakė K. Andersen Brower.