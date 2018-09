Demonstrantai prieš R. Duterte atvykimą susirinko prie prezidento Reuveno Rivlino rezidencijos. Jie mojavo žydų valstybės vėliavomis, pūtė švilpukus ir skandavo „gėda, gėda, gėda“. „Mes netylėsime ir nesutiksime su ginklų pardavimu“, – šaukė protestuotojai. Izraelis anksčiau yra pardavęs Filipinų nacionalinei policijai automatų. Pranešama, kad rengiamas naujas didžiulės vertės ginklų pardavimo sandoris. Žmogaus teisių advokatas Itay Mackas sakė, kad tarptautinė bendrija galiausiai paskelbs, kad R. Duterte yra „atsakingas už nusikaltimus žmoniškumui“. R. Duterte yra pirmasis Filipinų prezidentas, atvykęs vizito į Izraelį. Jis garsėja nekorektiškais protrūkiais ir yra kaltinamas žmogaus teisių pažeidimais per jo šalyje vykstantį kruviną karą su narkotikais.

