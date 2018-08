Šaltinis negalėjo pasakyti, ar užpuolikas, policijos pranešime įvardytas kaip „teroristas“, yra gyvas ar miręs, bet nurodė, kad jokie policijos pareigūnai per incidentą nebuvo sužeisti. „Šiuo metu sakome, kad jis buvo pašautas ir neutralizuotas“, – pažymėjo AFP pašnekovas ir pridūrė, kad šis apie 30 metų vyras gyveno Izraelio šiauriniame Um al Fachmo mieste. Tačiau Izraelio žiniasklaida nurodė, kad vyras buvo nušautas. Policijos pranešime sakoma, kad incidentas įvyko vyrui išėjus iš netoliese esančio Aksos mečetės komplekso. „Nuėjęs kelis metrus jis priartėjo prie ten budėjusios policijos komandos ir mėgino smogti vienam iš jų peiliu, kurį jis laikė savo rankoje“, – sakoma pranešime hebrajų kalba. „Kilus grumtynėms tarp policijos ir įtariamojo jis buvo pašautas ir neutralizuotas“, – pridūrė teisėsauga. Po incidento policija blokavo įėjimą į Aksos kompleksą, glaudžiai susijusį su Izraelio ir palestiniečių konfliktu. Šioje vietoje anksčiau ne kartą yra prasiveržęs smurtas. Senamiestis yra Rytų Jeruzalėje, kur gyventojų daugumą sudaro palestiniečiai. Šią miesto dalį Izraelis okupavo kartu su Vakarų krantu per 1967 metų šešių dienų karą, o vėliau Rytų Jeruzalė buvo aneksuota.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.