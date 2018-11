Jeruzalėje palestinietis subadė keturis policininkus

Policijos atstovas Micky Rosenfeldas sakė, kad užpuolikas perlipo komplekso tvorą ir pradėjo badyti viduje buvusius žmones. Atstovas pridūrė, kad kiti pareigūnai pašovė užpuoliką ir jį sučiupo. Vyras buvo išvežtas į ligoninę. Ši ataka įvyko Izraeliui ir Gazos Ruožo islamistams kovotojams susitarus dėl paliaubų, užbaigusių dvi dienas trukusius įnirtingus susirėmimus. Šis smurto prasiveržimas buvo didžiausias nuo 2014 metų Izraelio karo su palestiniečių anklavą kontroliuojančiu islamistų judėjimu „Hamas“. Palestiniečių kovotojai paleido į Izraelį apie 460 raketų ir minosvaidžių sviedinių, o žydų valstybė surengė aviacijos smūgių prieš 160 taikinių Gazos Ruože. Per susirėmimus žuvo septyni palestiniečiai, įskaitant penkis kovotojus, o viena iš anklavo paleista raketa pataikė į namą Izraelio pietiniame Aškelono mieste ir užmušė palestinietį darbininką iš Vakarų Kranto.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.