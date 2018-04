Kaip skelbia „Interfax“ korespondentas, aikštėje taip pat yra specialiosios paskirties policija. Niekas jokių aktyvių veiksmų nesiima, žmonės vaikštinėja, pasigirsta raginimai keisti valdžią, reikalaujama paleisti suimtus opozicijos deputatus, vairuotojai signalizuoja. Jerevano centre keliems tūkstančiams žmonių protestuojant prieš Seržo Sargsiano paskyrimą Armėnijos premjeru, policija perspėjo prieš aktyvistus panaudosianti jėgą, jeigu riaušės tęsis. „Jeigu reikalavimai bus neįvykdyti, policija gali pristatyti protestuotojus (į komisariatus) ir panaudoti jėgą. Prašome tėvų stebėti savo nepilnamečius vaikus. Prašome žurnalistus parodyti abipusį supratimą ir netrukdyti teisėsaugos pareigūnų veiksmų“, – rašoma policijos pareiškime. „Tęsiasi kvietimai imtis veiksmų, keliančių grėsmę visuomenės saugumui, ir tai rodo, kad organizuotos pastangos vykdyti nusikaltimus, keliančius grėsmę teisėtvarkai ir teisėtumui Armėnijoje, taip pat tęsiasi“, – nurodo pareigūnai. Protestai keliuose Armėnijos miestuose vyksta nuo balandžio 13 dienos. Šalies sostinėje Jerevane esančioje Respublikos aikštėje demonstracijos vyksta kas vakarą.

