„Dabar dalyvaujame derybose, atsakydami į tarptautinės bendrijos, JT ir JT pasiuntinio raginimus. Tebeieškome galimybių pasiekti taiką“, – sakė žemės ūkio ministras Othmanas al Mujalli. „Tačiau jeigu jie (sukilėliai) nereaguos, turime daug galimybių, įskaitant karinį ryžtą. Ir esame pasirengę“, – pridūrė jis, atsakydamas į klausimą apie sukilėlių husių kontroliuojamą uostamiestį. Ketvirtadienį Švedijoje prasidėjo derybos tarp Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės ir su Iranu susijusių husių. Tai pirmasis abiejų pusių susitikimas prie derybų stalo per jau dvejus metus vykstantį konfliktą, atvedusį neturtingą Jemeną prie bado slenksčio. Likus kelioms dienoms iki derybų pradžios vyriausybė ir sukilėliai susitarė apsikeisti belaisviais, o kelias dešimtis sužeistų kovotojų buvo leista evakuoti į Omaną, bet prasidėjus diskusijoms šalys atkakliai laikėsi savo reikalavimų. Susiję straipsniai: JT pasiuntinys: Jemeno taikos derybos yra lemiama galimybė konfliktui užbaigti Ruošiantis taikos deryboms tarp Jemeno konflikto šalių priešprieša vėl padidėjo Numatoma, kad viena iš derybų temų bus Chudaidą – svarbiausias Jemeno uostas, esantis šalies vakarų pakrantėje. Vyriausybė kaltina husius per jį kontrabanda gaunant ginkluotės, bet per šį uostą taip pat gabenama 90 proc. į šalį įvežamų maisto produktų. Vyriaisybė reikalavo, kad sukilėliai iš Chudaidos pasitrauktų. Per derybas taip pat bus aptartas apsikeitimas belaisviais ir galimybė iš naujo atidaryti Sanos oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje, beveik neveikusį pastaruosius trejus metus. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija kontroliuoja oro erdvę ir ir vandenis aplink Jemeną. „Esame nusiteikę atidaryti Sanos oro uostą ir reikalaujame, kad Sanos oro uostas būtų atidarytas. Žinome, kad Jemeno piliečiai turėtų turėti teisę pasiekti bet kurią šalį pasaulyje per Sanos oro uostą, – sakė Jemeno prezidento patarėjas Abdulazizas Jabari, į Švediją derybų atvykusios vyriausybės delegacijos. „Tačiau... aiškinamės, kas prižiūrės Sanos oro uostą“, – pridūrė jis. Saudo Arabija ir jos sąjungininkai 2015 metais prisidėjo prie Jemeno vyriausybės kovos su sukilėliai. Jungtinės Tautos sako, kad šis konfliktas tapo didžiausia dabartine humanitarine krize pasaulyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.