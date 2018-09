Vyriausybė rugpjūtį sulaikė kritikos lavinos, JT ekspertams atkreipus dėmesį į pražūtingus antskrydžius, vykdomus Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos, kuri palaiko Jemeno valdžią kare su Irano remiamais sukilėliais husiais. „Vyriausybė atsisako pratęsti misijos įgaliojimus, nes jos ataskaitoje pateikiamos išvados neatitinka profesionalumo ir nešališkumo standartų ar pagrindinių Jungtinių Tautų principų“, – pažymima valstybinė naujienų agentūros SABA išplatintame pareiškime. Jame teigiama, kad JT ekspertų grupė „užmerkė akis“ į sukilėlių husių, su kuriais vyriausybė kovoja nuo 2014-ųjų, daromus pažeidimus. Trečiadienį tyrėjai, prieš metus paskirti JT Žmogaus teisių tarybos, paprašė, kad jiems būtų leista ir toliau tirti „ypač didelį nerimą keliančią“ padėtį Jemene, nors tam priešinasi Saudo Arabija ir jos sąjungininkai. Rijado vadovaujama koalicija „netikslia“ ir „šališka“ pavadino rugpjūtį 28-ąją JT ekspertų publikuotą ataskaitą, kurioje tiek vyriausybės, tiek husių pajėgos kaltinamos tarptautinės teisės pažeidimais. Dokumente minima, kad koalicijos rengiami antskrydžiai pareikalavo „daugumos dokumentuotų civilių aukų“ ir išreiškiamas „rimtas susirūpinimas dėl koalicijos praktikos pasirenkant taikinius“. Tyrėjai pabrėžia, kad neretai bombarduojami gyvenamieji rajonai, turgavietės, medicinos įstaigos, laidojimo ir vestuvių ceremonijos, net kai šalia nėra jokių akivaizdžių karinių taikinių. Teisių gynimo organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) praėjusią savaitę kritikavo Rijado vykdomą „kampaniją, kurios tikslas – diskredituoti ir pakirsti JT tyrimą dėl visų Jemene kariaujančių šalių piktnaudžiavimo“ ir pavadino tai „dar vienu akivaizdžiu mėginimu neleisti tirti pačios koalicijos veiksmus Jemene“. Nuo Saudo Arabijos ir jos sąjungininkų įsikišimo į Jemeno konfliktą 2015-aisiais šalyje žuvo beveik 10 tūkst. žmonių. Jungtinės Tautos padėtį Jemene vadina sunkiausia dabartine humanitarine krize pasaulyje. JT skaičiavimais, humanitarinė pagalba būtina trims ketvirtadaliams šalies gyventojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.