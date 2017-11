Kiek anksčiau husių lyderis grasino atkeršyti Rijadui dėl jo vadovaujamos koalicijos šaliai paskelbtos blokados. „Patvirtiname mūsų balistinės raketos sėkmę: ji pataikė į karinį taikinį Saudo Arabijoje“, – pranešė husių kontroliuojamas televizijos kanalas „Al Masira“ Anksčiau ketvirtadienį sukilėlių vadas Abdulmalikas al Huthi perspėjo „agresyvias pajėgas nepratęsti blokados“, paskelbtos po lapkričio 4-osios husių raketų atakos prieš Rijadą. Tąkart Rijadas iš Jemeno paleistą raketą numušė, o jos nuolaužos nukrito Rijado tarptautinio oro uosto teritorijoje.

