Vienas pareigūnas Chudaidoje patvirtino, kad žuvo septyni civiliai, bet daugiau detalių nepateikė. Chudaidos uostamiestis yra gyvybiškai svarbus, nes per jį humanitarinė pagalba pasiekia karo draskomą Jemeną, kur 14 mln. gyventojų gresia badas. Anot vieno šaltinio Jemeno provyriausybinėje karinėje koalicijoje, kurią remia Saudo Arabijos vadovaujamas aljansas, husiai atrėmė didelio masto puolimą, kuriuo siekta užimti Chudaidos uostą. Mieste veikiantys medikai pranešė, kad naktį žuvo iš viso 110 sukilėlių ir 32 provyriausybinių pajėgų kovotojai. Susiję straipsniai: Kruvinos kautynės Jemene: nespėja gabenti aukų kūnų Vašingtonas stabdo savo svarbų indėlį į Jemeno konfliktą Kaip informavo šaltiniai Al Alfio karinėje ligoninėje, kurią užėmė 2014-aisiais įsiveržę sukilėliai, naktį į šią įstaigą buvo atvežta apdegusių kūno dalių. Kariniai šaltiniai patvirtino, kad Rijado vadovaujama koalicija sudavė aviacijos smūgius kelioms sukilėlių pozicijoms. Per lapkričio 1-ąją įsiplieskusius susirėmimus Chudaidoje, viename tankiausiai apgyvendintų Jemeno miestų, žuvo beveik 600 žmonių. Saudo Arabija ir jos sąjungininkai nuo 2015-ųjų remia Jemeno vyriausybę, kovojančią su Irano palaikomais husiais. Anot Jungtinių Tautų, šis konfliktas yra pasaulio sunkiausia dabartinė humanitarinė krizė. Saudo Arabijos vadovaujamas aljansas taiko Chudaidai blokadą ir kaltina Iraną per šį uostamiestį kontrabanda gabenant husiams ginklų. Pats Teheranas tokius kaltinimus atmeta.

