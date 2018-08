Sveikatos apsaugos ministerija sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje nurodė, kad per ketvirtadienį surengtą išpuolį dar 63 žmonės buvo sužeisti. Minėtu autobusu važiavo vaikų ir suaugusiųjų. Koalicija teigia smogusi husių sukilėliams, trečiadienį paleidusius raketą į Saudo Arabijos miestą Džizaną ir nukovusius vieną žmogų. Anot koalicijos atstovo pulkininko Turki al Malki, ta ataka Sado provincijoje buvo „teisėtas karinis veiksmas“, įvykdytas „remiantis tarptautine humanitarine teise ir papročiais“. Jis taip pat apkaltino husius per kovos veiksmus naudojant vaikus kaip gyvus skydus. Raudonasis Kryžius: žuvo mažiausiai 29 vaikai Mažiausiai 29 vaikai žuvo ketvirtadienį per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgį vienam autobusui Jemeno šiaurinėje dalyje, kontroliuojamoje sukilėlių, pranešė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK). „Mūsų grupės Jemene palaikoma ligoninė priėmė 29 vaikų iki 15 metų kūnus ir 48 sužeistuosius, tarp jų 30 vaikų“, – sakoma TRKK „Twitter“ žinutėj arabų kalba. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, padedanti tarptautinės bendruomenės pripažįstamai Jemeno vyriausybei kovoti su sukilėliais, tvirtino, kad tame rajone įvykdė „teisėtų karinių veiksmų“. Koalicija teigia smogusi husių sukilėliams, trečiadienį paleidusius raketą į Saudo Arabijos miestą Džizaną ir nukovusius vieną žmogų.

