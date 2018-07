JAV kariuomenė vienintelė naudoja kovines bepilotes skraidykles Jemene. Šalies vidurio regione esančios Maribo muchafazos administracija, lojali tarptautiniu mastu pripažįstamai Jemeno vyriausybei, pranešė, kad bepilotis orlaivis sekmadienį smogė namui, kuriuo naudojosi „al Qaeda“ džihadistai. Per ataką žuvo keturi kovotojai. Dar šeši „al Qaeda“ džihadistai ir du provyriausybinių pajėgų nariai žuvo per susirėmimus pietinėje Šabvos muchafazoje, nurodė saugumo šaltiniai. Jemene veikiančią Arabijos pusiasalio „al Qaeda“ (AQAP) Jungtinės Valstijos laiko pavojingiausia šio tarptautinio teroristų tinklo atšaka. 2017 metų sausį JAV prezidentu tapus Donaldui Trumpui, Amerikos kariuomenė ėmė rengti daugiau bepiločių skraidyklių smūgių Jemene. Pilietinis karas Jemene, kur Saudo Arabijos remiama vyriausybė kovoja su Irano palaikomais husių sukilėliais, sudarė sąlygas suklestėti AQAP. Nuo 2015 metų, kai į konfliktą Jemene įsitraukė Saudo Arabija ir jos sąjungininkės, jau žuvo beveik 10 tūkst. žmonių. Jungtinės Tautos padėtį šalyje vadina didžiausia humanitarine krize pasaulyje.

