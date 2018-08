„Abiejų atakų aukų padidėjo iki 20“, – šiame Raudonosios jūros mieste naujienų agentūrai AFP sakė vienas gydytojas, o kiti medicinos šaltiniai patvirtino, kad į ligoninę buvo paguldyti dar 60 asmenų. Jemeno vyriausybės pajėgos, kurias palaiko Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, vis dar stengiasi atkovoti Chudaidą iš Irano remiamų husių sukilėlių, bet neseniai paskelbė pristabdančios puolimą, kad Jungtinės Tautos pamėgintų išspręsti konfliktą diplomatiniu keliu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.