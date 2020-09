Jei pergalei rinkimuose pasiekti reikės daugiau pinigų, jis prisidės, kalbėjo D. Trumas, kuris yra buvęs Niujorko nekilnojamojo turto magnatas. „Ko mums beprireiktų, mes turime laimėti“, - pridūrė jis.

Tai esą „svarbiausi rinkimai mūsų šalies istorijoje“. Komentuodamas savo kampanijos finansinę padėtį, prezidentas sakė, jog dėl pandemijos anksčiau nei planuota reikėjo skirti pinigų reklamai, „kad būtų atremta klaidinanti informacija“.

„The New York Times“ savaitgalį rašė, kad likus dviem mėnesiams iki rinkimų A. Donaldo rinkimų kampanija dėl didelių išlaidų gali susidurti su finansiniais sunkumais. Ir kitos JAV žiniasklaidos priemonės skelbė, kad D. Trumpo rinkimų štabas, nepaisant didelių piniginių aukų, jau išleido didelę dalį lėšų. JAV rinkimų kampanijoje paprastai daug lėšų skiriama reklamai per televiziją ir internete.

D. Trumpas ir jo respublikonai nuo kampanijos pradžios iki liepos pabaigos surinko 1,1 mlrd. dolerių (900 mln. eurų) aukų. Apie rugpjūčio aukas dar nepranešta.

D. Trumpo konkurentui Joe Bidenui ir demokratams vien tik rugpjūtį rinkimų kampanijai pavyko gauti 364,5 mln. dolerių. Birželį ir liepą demokratai surinko po 140 mln.