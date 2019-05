Jeffo Koonso skulptūra aukcione parduota už rekordinius 91,1 mln. dolerių

Ši suma yra rekordinė už tebegyvenančio menininko darbą.

Ankstesnis toks rekordas priklausė britų dailininkui Davidui Hockney. Jo „Menininko portretas / Baseinas su dviem figūromis“ (Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)) pernai lapkritį „Christie's“ aukcione Niujorke buvo parduotas už 90,3 mln. dolerių (80,6 mln. eurų).