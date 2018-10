Ginkluotųjų pajėgų vadas Hadi Tjahjanto nurodė, kad paieškų ir gelbėjimo komanda nustatė galimą vietą, kur nukrito orlaivis. Anksčiau jau buvo rasta lėktuvo nuolaužų ir žmonių palaikų, tačiau fiuzeliažo ir juodųjų dėžių tebebuvo ieškoma. H. Tjahjanto sakė, kad pareigūnai neabejoja, jog hidrolokatoriai tiksliai nustatė pirmadienį į jūrą nukritusio „Boeing 737-MAX“ buvimo vietą. „Mes tvirtai manome, kad nustatėme reiso JT-610 lainerio fiuzeliažo koordinates“, – sakė jis žurnalistams Džakartoje. Susiję straipsniai: Liudininkai matė, kaip lėktuvas rėžėsi į vandenį Kodėl vos pakilęs sudužo naujutėlaitis lėktuvas? „Visgi dar nepatvirtinta, jog tai yra fiuzeliažo dalis“, – pridūrė H. Tjahjanto. Indonezijos laivyno atstovai sako, kad 22 metrų ilgio objektas, manoma, sudužusio „Lion Air“ lėktuvo dalis, buvo aptikta 32 metrų gylyje į šiaurės rytus nuo Džakartos. Pareigūnai į jūrą nukritusio orlaivio ieško 30-40 metrų gylyje. Taip pat viliamasi rasti tyrimui itin svarbias lainerio juodąsias dėžes, fiksuojančias skrydžio duomenis ir pokalbius pilotų kabinoje. Dešimtys narų kartu su sraigtasparniais ir laivais dalyvauja paieškose. Visgi pareigūnai pripažįsta, jog nebesitikima rasti gyvų žmonių. „Boeing“ pareigūnai trečiadienį ketina susitikti su „Lion Air“ atstovais, Indonezijai nurodžius patikrinti šios JAV orlaivių gamintojos „Boeing 737-MAX“ lėktuvus. Visiškai naujas laineris, bendrovės „Lion Air“ gautas vos prieš kelis mėnesius, pirmadienį vos pakilęs iš Džakartos oro uosto paprašė leidimo sugrįžti, bet netrukus nukrito į Javos jūrą. Orlaivis turėjo skristi į Pankalpinango miestą Bankos saloje. Kaip rodo stebėjimo duomenys, reiso JT-610 laineris staigiai smuko žemyn, jo greitis padidėjo, o praėjus 13 minučių po pakilimo dingo ir radarų ekranų. Pareigūnai sakė, kad įvykio liudininkai matė, kaip lėktuvas rėžėsi į vandenį. Lėktuve buvo iš viso 189 keleiviai ir įgulos nariai. Oro bendrovės teigimu, pilotas ir antrasis pilotas turėjo didesnę kaip 11 tūkst. valandų skraidymo patirtį. Be to, neseniai buvo patikrinta jų sveikata ir atlikti tyrimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo. Aviacijos ekspertai sako, jog dar anksti kalbėti apie šios tragedijos priežastis. Indonezijos transporto ministras antradienį nurodė patikrinti visus „Boeing 737-MAX“ lainerius.

