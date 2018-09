Laikraštis nurodė, kad per neseniai vykusius padėties Sirijoje aptarimus JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs pasiruošęs galingai smogti B. al Assado pajėgoms, jeigu jos surengs „skerdynes“ Idlibe. Pranešime sakoma, kad „tarptautinės pastangos, turinčios įtikinti Siriją, Rusiją ir Iraną nerengti“ puolimo Idlibe buvo nesėkmingos: Rusija ir Sirija tame regione „suaktyvino aviacijos smūgius, o tūkstančiai civilių buvo evakuoti į Sirijos vyriausybės kontroliuojamas šalies teritorijas“. „Pentagonas svarsto karinio atsako galimybes, bet Trumpas kol kas nepriėmė sprendimo, kokie veiksmai lemtų karinį atsaką, taip pat ar JAV smūgiai būtų nutaikyti prieš Rusijos arba Irano ginkluotąsias pajėgas, Sirijoje padedančias Al Assadui“, – rašo „The Wall Street Journal“. Tačiau Rusijos gynybos ministerija šeštadienį perspėjo, kad Sirijos sukilėliai planuoja surengti „inscenizuotų provokacijų“, panaudojant cheminius ginklus. Pasak ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, rugsėjo 7-ąją Idlibo mieste įvyko regiono pagrindinių džihadistų grupuočių, tarp jų „Hayat Tahrir al Sham), dar žinomos kaip „Jabhat al Nusra“ arba „al Nusra Front“, vadeivų sueiga, kurioje esą dalyvavo savanoriškos gelbėtojų grupės „Baltieji šalmai“ vietos koordinatoriai. „Per šią sueigą buvo galutinai suderinti ir patvirtinti scenarijai, kaip bus vykdomi ir filmuojami inscenizuoti „incidentai“, (siekiant sudaryti įspūdį), kad Sirijos vyriausybės pajėgos panaudojo nuodingąsias medžiagas prieš taikius gyventojus Džisr aš Šugūre, Sarakibe, Taftanaze ir Sarmine“, – sakė I. Konašenkovas.











